Zronená Osaková odstúpila z Australian Open. Aký je dôvod a čo všetko spravila, aby mohla pokračovať?

Dvojnásobná víťazka z Melbourne už v druhom kole bojovala so zdravotnými problémami, ktoré sa pred tretím súbojom zhoršili.
Dvojnásobná víťazka Australian Open Japonka Naomi Osaková odstúpila z tohtoročnej edície turnaja pre zranenie brušných svalov pred zápasom 3. kola, v ktorom mala v sobotu nastúpiť proti domácej kvalifikantke Maddison Inglisovej.

„Musela som urobiť ťažké rozhodnutie, odstúpiť a venovať sa zraneniu, ktoré si vyžaduje pozornosť môjho tela po mojom poslednom zápase. Veľmi som sa tešila, že budem pokračovať, toto vystúpenie pre mňa veľa znamenalo, takže musieť tu skončiť, mi láme srdce. Nemôžem si však dovoliť ďalšie poškodenie, aby som sa mohla vrátiť na kurty.“ uviedla nasadená šestnástka na instagrame.

Štvornásobná grandslamová víťazka, ktorá triumfovala na Australian Open v rokoch 2019 a 2021, uviedla, že ide o zranenie, ktoré už mala niekoľkokrát v minulosti. „Myslela som si, že to zvládnem. Hrala som posledný zápas s bolesťou a dúfala som, že keď si dám pred ďalším zápasom pauzu, tak to pôjde. Po rozcvičke sa to však zhoršilo,“ prezradila.

Dvadsaťosemročná matka dcérky Shai dodala, že potrebuje podstúpiť lekárske vyšetrenie. „Po pôrode sa moje telo veľmi zmenilo, preto musím byť veľmi opatrná,“ uviedla.

Na turnaji zanechala Osaková výraznú stopu, keď upútala pozornosť publika odvážnym outfitom pri nástupe na duel 1. kola. Jej biely dáždnik, široký klobúk a dlhý závoj ladili s tyrkysovými topom bez rukávov a plisovanými bielymi nohavicami.

V druhom kole sa však ocitla v centre kontroverzie počas sporu s veteránkou Soranou Cirsteaovou, ktorá jej vyčítala, že počas jej podania niekoľkokrát zakričala „poď“. Osaková počas rozhovoru po zápase reagovala povýšenecky, neskôr sa však ospravedlnila za svoj „neúctivý“ prístup.

Na adresu Japonky prišli sa zniesla vlna kritiky od tenisových legiend Martiny Navrátilovej a Lindsey Davenportovej, ktoré jej vyčítali nedodržanie základnej etikety v správaní počas podania súperky.

