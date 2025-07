Zreturnoval najrýchlejší servis histórie Wimbledonu a ešte aj vyhral výmenu - VIDEO

Američan Taylor Fritz vyhral napriek tomu, že Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vypálil na neho podanie ako z dela.

Tenisový Wimbledon zažil opäť raz rekordný zápas. Tentoraz nejde o dĺžku stretnutia, aj keď sa hralo počas dvoch dní a dovedna vyše tri a polhodiny čistého času.

V súboji Američana Taylora Fritza proti Francúzovi Giovannimu Mpetshimu Perricardovi sa zrodilo rekordne rýchle podanie.

Grandslamový rekord

Dvadsaťjedenročný „delostrelec“ Mpetshi Perricard poslal na Fritza v prvom geme zápasu za stavu 30:0 podanie rýchle 153 míľ/za hodinu, čo v prepočte znamená 246 km/h.

Je to grandslamový rekord, autorom ešte rýchlejšieho podania na okruhu ATP bol v roku 2016 americký dlháň John Isner. Oprel sa vtedy do loptičky tak razantne, že tá dosiahla pred dopadom na súperovu stranu dvorca rýchlosť 253 km/h.

Bol z toho víťazný bod

Znie to neuveriteľne, ale Mpetshi Perricard si nepripísal eso ani bod priamo z podania. Fritz mu smrtiaci servis zreturnoval a vrátil ho späť po čiare do dvorca. Vzápätí si vynútil prevahu vo výmene a nakoniec ju úspešne zakončil volejom pri sieti.

„Najdôležitejšia proti hráčom s delovým servisom je mentálna príprava. Musíte sa vyrovnať s tým, že v takom zápase nechytíte správny herný rytmus a musíte rátať, že súper bude súkať esá z rukáva. Človek sa musí obrniť trpezlivosťou a nenechať sa znechutiť tým, že to okolo neho lieta ako na letisku,“ povedal svojho času český tenista Radek Štěpánek, ktorý v roku 2009 zdolal v Davis Cupe chorvátskeho obra Ivan Karloviča. A to napriek tomu, že súper mu nasúkal 78 es.

Nechcel by to už zažiť

Zápas Fritz – Mpetshi Perricard sa nakoniec skončil triumfom amerického favorita. Svetová päťka otočila z 0:2 na 3:2 na sety a zvíťazila 6:7 (6), 6:7 (8), 6:4, 7:6 (6) a 6:4. Na esá síce víťaz prehral 29:37, ale po zápase mohol spokojne skonštatovať.

„Len som sa snažil vyhnúť sa loptičke a zároveň vystrčiť raketu pred seba. Tréner mi po zápase pri videu vravel, že to bol najrýchlejší servis v histórii Wimbledonu a ja som ho nielen zreturnoval, ale aj vyhral výmenu. Skvelé, ale nechcel by som to zažiť ešte raz,“ reagoval Fritz v pozápasovom interview na dvorci.