Češka Kvitová si chce naplno užiť rozlúčku na „výnimočnom“ Wimbledone

Bývalá wimbledonská šampiónka Petra Kvitová sa teší na rozlúčku s All England Clubom pred plánovaným ukončením kariéry po augustovom US Open. Tridsaťpäťročná Češka sa vrátila na okruh vo februári po materskej dovolenke, no priznala, že skĺbiť tenis s materstvom je náročné.

Kvitová, ktorá počas kariéry získala 31 titulov a bola svetovou dvojkou, má pred sebou poslednú šancu vrátiť sa na miesto svojich najväčších triumfov. V roku 2011 ako 21-ročná šokovala vo finále Mariu Šarapovovú, o tri roky neskôr deklasovala Eugenie Bouchardovú.

„Chcela som si Wimbledon užiť, vedieť, že je to môj posledný, pretože mám naň toľko spomienok, aj tých zlých. Najdôležitejšie sú však tie dve skvelé. Vždy to bol pre mňa výnimočný turnaj a preto som to chcela povedať nahlas ešte pred začiatkom,“ uviedla Kvitová.

V prvom kole sa v utorok stretne so Španielkou Emmou Navarrovou. „Telo už trochu bojuje, je toho asi priveľa. Už predtým som bola unavená a tenis je veľmi náročný šport. S dieťaťom to nie je jednoduché a už nie som najmladšia,“ priznala Kvitová. Najkrajšou spomienkou je pre ňu chvíľa, keď v roku 2011 išla podávať na víťazstvo vo finále: „Hovorila som si, že možno je to jediná šanca v živote, tak to musím skúsiť.“

Aktuálne je v rebríčku až na 572. mieste a od návratu vyhrala len jeden z ôsmich zápasov. „Je to krásny šport. Neviem, ako sa budem cítiť, ale každý vstup na wimbledonské kurty je výnimočný. Tentoraz to bude iné, ale určite si to užijem,“ dodala Kvitová.