Alcaraz sa môže vyrovnať Djokovičovi, Federerovi aj Samprasovi s Borgom. Na úvod ho čaká Fognini - VIDEO

Vyhrať trikrát za sebou Wimbledon sa v otvorenej ére tenisu podarilo iba štyrom hráčom a vlastne velikánom tohto športu. K Novakovi Djokovičovi, Rogerovi Federerovi, Petovi Samprasovi a Björnovi Borgovi sa môže po aktuálnom ročnníku pridať aj Carlos Alcaraz.

Stále len 22-ročný Španiel začne cestu za víťazným hetrikom už v pondelok, keď približne po 14.30 h nastúpi proti talianskemu veteránovi Fabiovi Fogninimu.

Víťazná séria

Alcaraz má už všetko potrebné, aby obstál aj do tretice na treťom grandslamovom turnaji sezóny. Do Wimbledonu prichádza ako víťaz Roland Garros aj prípravného turnaja na tráve v Queen´s Clube a so sériou 18 víťazných zápasov na rôznych povrchoch.

Navyše v predchádzajúcich dvoch rokov vo finále na posvätnej tráve All England Clubu premohol vo finále najťažšieho súpera: 7-násobného miestneho šampióna Novaka Djokoviča.

Chce ďalšiu trofej

„Prichádza sem s túžbou získať ďalší titul. Veľmi chcem zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej a nepremýšľať o tom, koľkí hráči to predo mnou dokázali trikrát za sebou. Myslím si, že moje momentálne tenisové vybavenie mi dovoľuje pomýšľať na najvyššiu métu,“ prezradil Alcaraz po príchode do Wimbledonu.

Veterán Fognini na úvod

Jeho prvý súper Fognini by mal byť dobrý na rozohranie v úvode turnaja. Výbušný Talian má 38 rokov a na wimbledonskej tráve sa predstaví po pätnásty raz. Nikdy však neprešiel cez tretie kolo a pokiaľ by Alcarazovi vzal čo len set, bolo by to veľké prekvapenie.

„Nemyslím na súpera, ani na ďalšie dni. Chcem byť iba čo najlepšie pripravený, aby som vydal zo seba to najlepšie. Myslím si, že mám aj dostatok sebavedomia. Musím ho však podoprieť o kvalitnú hru na kurte,“ doplnil Alcaraz.

Španielsky mladík s odolnosťou Nadala, úderovou rozmanitosťou Federera a trpezlivosťou Djokoviča má za sebou snovú sezónu na antuke. V jej závere vyhral Roland Garros a získal piaty grandslamový titul po famóznej finálovej otočke proti Jannikovi Sinnerovi z 0:2 na sety a cez tri odvrátené mečbaly vo štvrtom sete.

Antuka či tráva, všetko jedno

Predtým triumfoval aj na turnajoch v Ríme a Monte Carle. Tráva je však diametrálne iný povrch ako antuka. Alcaraz však už neraz dokázal, že sa na nej naučil hrať na najvyššej úrovni, o čom svedčia aj jeho dovedna štyri tituly z londýnskych turnajov vo Wimbledone a Queen´s Clube.

„Ak sa sústredím len na to, ako mám hrať a neriešim svoje okolie, vtedy väčšinou hrám svoj najlepší tenis. Dáva mi to najväčšiu hernú slobodu a vieru vo svoje sily. Rovnako dôležité je pre mňa cítiť sa komfortne aj mimo dvorca v zázemí turnaja. O Wimbledone sa ani nemusíme baviť. Cítim sa tu každý rok výborne a teším sa na začiatok turnaja,“ doplnil Alcaraz.