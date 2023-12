Žreb play-off EKL: Slovan si zmeria sily s rakúskym Grazom. Aspoň to nebudeme mať ďaleko, hovorí tréner Weiss

aktualizované 18. decembra, 15:12

Súperom úradujúceho slovenského futbalového šampióna v play-off Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 bude rakúsky Sturm Graz. Prvý zápas sa uskutoční vo štvrtok 15. februára v Rakúsku, odveta je na programe o týždeň neskôr 22. februára na Slovensku. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

„Belasí“ sa do play-off EKL dostali ako druhý tím jesennej A-skupiny EKL, Sturm skončil tretí v D-skupine Európskej ligy v konkurencii portugalského Sportingu Lisabon, talianskej Atalanty Bergamo a poľského družstva Raków Čenstochová.

Belasí to nebudú mať ďaleko

„Osobne som si prial Ajax, pre nás všetkých by bolo zážitkom hrať s takým veľkým klubom, no Sturm Graz má dobré mužstvo. Hrá zaň Otar Kitešvili, môj bývalý zverenec z gruzínskej reprezentácie a výborný futbalista. Trochu sledujem rakúsku ligu, Sturm má kvalitný tím, nemá síce európske hviezdy, keď je však druhý hneď za Salzburgom, tak niečo musí vedieť. Súpera si celkovo dobre zanalyzujeme a verím, že sa pobijeme o postup. Výhodou je, že nemusíme ďaleko cestovať, z Bratislavy do Grazu je to ani nie tristo kilometrov. Aj pre fanúšikov je to geograficky veľmi dobré, náš sektor tam bude určite plný. Ako nás ľudia prišli podporiť do Ľubľany, tak očakávame, že prídu aj do Grazu. Verím, že tam vo výbornej kulise podáme dobrý výkon a dosiahneme ním výsledok, aký by nám dával šancu do odvety. Rovnako verím, že po dobrom výkone vonku vypredáme na odvetu Tehelné pole, a urobíme všetko pre postup,“ uviedol na oficiálnom klubovom webe kouč Slovana Vladimír Weiss starší.

Pondelkový žreb rozhodol

Pondelkový žreb tiež spojil švajčiarsky tím Servette Ženeva s bulharským Ludogorcom Razgrad, belgický Royale Union Saint-Gilloise s nemeckým Eintrachtom Frankfurt a španielsky Betis Sevilla s chorvátskym Dinamom Záhreb.

Grécky Olympiakos Pireus si zmeria sily s maďarským Ferencvárosom Budapešť, holandský Ajax Amsterdam vyzve nórsky tím FK Bodö/Glimt, ďalší nórsky zástupca absolvuje dve stretnutia proti poľskej Legii Varšave a izraelský klub Maccabi Haifa čaká konfrontácia s belgickým Gentom.

Európska konferenčná liga 2023/2024 vyvrcholí finálovým stretnutím 29. mája 2024 v Aténach.