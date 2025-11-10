Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko po 6:00 sa v úseku 17,2 kilometra diaľnice v smere do Bratislavy zrazili tri osobné autá. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na rozsiahle kolóny a komplikácie v cestnej premávke približne 30 kilometrov od miesta nehody. Kolóny evidujú aj v smere do Trnavy. Vodičov žiadajú, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.
Zrážka troch áut na diaľnici D1 pred Bratislavou spôsobila rozsiahle kolóny
Kolóny evidujú aj v smere do Trnavy.
