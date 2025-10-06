Zranenie Rodriho otriasa španielskou reprezentáciou pred dôležitými kvalifikačnými zápasmi

Španielska futbalová reprezentácia absolvuje októbrové stretnutia európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do USA, Kanady a Mexika bez stredopoliara Rodriho z anglického Manchestru City.
Dvadsaťdeväťročný Rodrigo Hernández sa zranil počas víkendové duelu Premier League proti Brentfordu, v ktorom „The Citizens“ zvíťazili 1:0 a posunuli sa na 5. priečku tabuľky.
Španiel má problémy so zadným stehenným svalom.
Španielov čakajú v E-skupine súboje proti výberom Gruzínska a Bulharska (11. resp. októbra). Z doterajších dvoch duelov nazbierali plný počet 6 bodov a za istých okolností môžu spečatiť postup na svetový šampionát už v úvode nasledujúceho týždňa.
Rodri bol kľúčový hráč španielskej reprezentácie na vlaňajších majstrovstvách Európy na ceste za titulom.
V septembri 2024 však utrpel vážne zranenie kolena a vynechal väčšinu predchádzajúcej sezóny.
Španielska futbalové federácia (RFEF) neoznámila, či na jeho miesto povolá iného hráča iný hráč. Tréner Luis de la Fuente totiž v nedeľu nominoval útočníka Borju Iglesiasa z Celty Vigo ako náhradu za zraneného Lamina Yamala z FC Barcelona.