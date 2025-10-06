Zranenie Rodriho otriasa španielskou reprezentáciou pred dôležitými kvalifikačnými zápasmi

Rodri
Hráč Manchestru City Rodri sa zranil vedľa futbalistu Arsenalu Thomasa Parteyho počas zápasu anglickej Premier League Manchester City - Arsenal na štadióne Etihad v Manchestri v nedeľu 22. septembra 2024. Foto: SITA/AP
Španielska futbalová reprezentácia absolvuje októbrové stretnutia európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do USA, Kanady a Mexika bez stredopoliara Rodriho z anglického Manchestru City.

Dvadsaťdeväťročný Rodrigo Hernández sa zranil počas víkendové duelu Premier League proti Brentfordu, v ktorom „The Citizens“ zvíťazili 1:0 a posunuli sa na 5. priečku tabuľky.

Španiel má problémy so zadným stehenným svalom.

Španielov čakajú v E-skupine súboje proti výberom Gruzínska a Bulharska (11. resp. októbra). Z doterajších dvoch duelov nazbierali plný počet 6 bodov a za istých okolností môžu spečatiť postup na svetový šampionát už v úvode nasledujúceho týždňa.

Rodri bol kľúčový hráč španielskej reprezentácie na vlaňajších majstrovstvách Európy na ceste za titulom.

V septembri 2024 však utrpel vážne zranenie kolena a vynechal väčšinu predchádzajúcej sezóny.

Španielska futbalové federácia (RFEF) neoznámila, či na jeho miesto povolá iného hráča iný hráč. Tréner Luis de la Fuente totiž v nedeľu nominoval útočníka Borju Iglesiasa z Celty Vigo ako náhradu za zraneného Lamina Yamala z FC Barcelona.

