Zošívané rodiny: Keď nevlastný rodič vlastne nie je rodič ... podľa zákona (video)

Pri alternatívnych rodinách, konkrétne keď budeme hovoriť o tých zošívaných, sa jeden z partnerov stáva zároveň nevlastným rodičom. Aká by ale mala byť vlastne rola nevlastného rodiča?

„Rola nevlastného rodiča je veľmi zaujímavá, pretože nie je vlastne nijak definovaná. A je to občas veľmi mätúce. Napríklad v zákone o rodine je napísané, že nevlastný rodič je manžel, ktorý nie je rodičom. To znamená, že je tam definovaný ako ten, čo nie je rodič, ale zároveň sa nazýva nevlastný rodič. Takže vlastne nikto nevie, či rodičom je alebo nie,“ hovorí Mária Melková, koučka venujúca sa tzv. zošívaným rodinám.

Položte si tri otázky

Dáva to zároveň podľa nej príležitosť nastaviť si rolu tak, ako je dobré pre konkrétnu rodinu. Dôležité je predovšetkým nastaviť si rolu tak, aby sa v nej nevlastný rodič cítil dobre, ale zároveň by sa mal aj s partnerom rozprávať o tom, aké má on či ona očakávania. Tipom koučky pre nevlastných rodičov je položenie si troch otázok.

Čo som schopný a ochotný robiť pre deti bez toho, aby som očakával niečo od nich naspäť. Pretože veľakrát sa stáva, že nevlastný rodič sa veľmi snaží robiť všetko pre to, aby bol tým dobrým nevlastným rodičom a deti mu nedávajú nič na oplátku.

Aká rola je pre mňa v poriadku, aby som v nej mohla/mohol byť ja. Mnoho nevlastných rodičov, viac možno žien, sa snaží prevziať rolu biologického rodiča. „Ale jednak vy toho rodiča nikdy neviete nahradiť a jednak je veľmi únavné hrať nejakú rolu. Je to ako keď v divadle herec odohrá dvojhodinové predstavenie a je z toho strašne unavený,“ vysvetľuje M. Melková.

Ako to chcú deti?

Kým začneme dve rodiny „zošívať“, je veľmi dôležité si urobiť inventúru a zistiť, či sme na takúto novú formu vzťahu pripravení. „Nielen či my ako dospelí máme vysporiadaný predchádzajúci vzťah, respektíve jeho rozpad ale hlavne, či aj deti sú pripravené na to spoznávať nového človeka alebo vlastne zmeniť znovu celú situáciu,“ hovorí Melková.

Fantazijná fáza a potom ďalšie

Ak si totiž túto takpovediac domácu úlohu nespravíme, tak bude veľmi ťažké sa sústrediť a venovať energiu do budovaniu novej rodiny.

Tak ako pri štandardnom vzťahu aj pri zošívaní rodín ich účastníci prechádzajú rôznymi fázami. „Na začiatku prechádzajú takou fantazijnou fázou – všetko je krásne, vôbec mi nevadí, že na zemi sú ponožky a lego, futbal ma baví … V ďalšej fáze pomaličky rodina začne zisťovať, že sú tam určité rozdiely. Možno aj to lego mi už trošku vadí a začnú sa prejavovať určité konflikty,“ vysvetľuje koučka.

Potom v ďalších fázach si postupne členovia rodiny pripúšťajú realitu, riešia prvé konflikty a postupne budú hľadať nové nastavenia.

Na Slovensku žije takmer 110 tisíc detí v tzv. zošívaných rodinách. Podľa správy rodinného správania populácie Slovenska zo Štatistického úradu SR, bolo v roku 2021 u nás takmer 50 tisíc patchworkových alebo zošívaných rodín. Zošívané rodiny sú úplné rodiny, ktoré vznikli po rozpade biologických rodín na základe nového partnerského vzťahu a s istým časovým odstupom. Väčšiu časť takýchto zošívaných spolužití tvoria rodiny, ktoré sú založené manželstvom, je ich 55 %. Zvyšok tvoria tzv. kohabitujúce páry, teda také, ktoré žijú mimo manželského zväzku. Zo všetkých manželstiev s deťmi však zošívané rodiny tvoria iba 4,7 %, v kontraste s 26 % zo všetkých kohabitácií s deťmi. „Manželstvo je na Slovensku v súčasnosti stále prevažujúci koncept rodinného správania, čo dokazuje aj fenomén opakovaných sobášov, pri ktorom manželia spravidla do novej rodiny privádzajú aj deti z predchádzajúceho vzťahu,“ uvádza ďalej Štatistický úrad SR. Spomedzi rodín typu patchwork, ktoré sú založené sobášom je takmer 86 % takých, do ktorých vstupuje žena so svojimi deťmi, zatiaľ čo muž deti do novej rodiny neprivádza. Druhou najčastejšou kombináciou je, keď deti do novej rodiny privádza z predchádzajúceho vzťahu len muž. Takéto manželstvá tvoria viac ako 12 % zošívaných rodín založených manželstvom. Najzriedkavejšou kombináciou je, keď sobášom založia rodinu muž a žena, ktorí obaja privedú do nej vlastných potomkov. V takýchto manželských spolužitiach sa môžu vyskytovať aj spoločné deti súčasných manželov.

V rozhovore s Máriou Melkovou sa tiež dozviete:

Kto sú zošívané rodiny?

Aké sú najčastejšie mýty v spojitosti so zošívanými rodinami?

Ako sa vôbec dajú zošiť dve rodiny a cez aké fázy musia členovia rodiny prejsť

Čo robiť, keď nastanú problémy medzi deťmi a nevlastným rodičom, keď príde obvinenie, že vás dieťa nemá rado?

Čo by mal zvážiť bezdetný človek, ktorý chodí s človek, ktorý už dieťa má?

Majú deti zo zošívaných rodín horší štart do života?

Aké sú trendy zo zahraničia?

Rozhovory si môžete vypočuť aj na >>> Spotify