Zosadený venezuelský prezident pred americkým federálnym súdom povedal, že je nevinný

Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro pred federálnym súdom v New Yorku, kde je obžalovaný z celého radu trestných činov, vyhlásil, že je nevinný.
Maduro, ktorý okrem iného čelí obžalobe z narkoterorizmu či sprisahania s cieľom zmocniť sa automatických zbraní a ničivých prostriedkov, pred súdom tiež povedal, že je slušný človek a stále sa pokladá za prezidenta svojej krajiny.
S úsmevom na tvári
„Som nevinný, nie som vinný,“ povedal potichu 63-ročný Maduro po tom, čo oblečený v oranžovej košeli a béžových nohaviciach vkráčal s úsmevom na tvári do súdnej siene a predstúpil pred newyorského sudcu.
„Som prezidentom Venezuelskej republiky a som sem unesený od soboty 3. januára,“ vyhlásil Maduro po španielsky prostredníctvom tlmočníka. „Zajali ma v mojom dome v Caracase vo Venezuele,“ dodal.
Až v marci
Z rovnakých trestných činov ako Maduro bola obžalovaná aj jeho manželka Cilia Floresová, ktorá sa tiež vyhlásila za nevinnú. Obaja budú stíhaní väzobne, pričom sudca vytýčil pokračovanie konania na 17. marca.
Venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku zadržalo v sobotu v metropole Caracas komando amerických špeciálnych síl. Americké úrady následne oboch letecky prepravili do Spojených štátov, kde ich postavili pred súd.