Švajčiarsko zmrazilo všetok majetok venezuelského prezidenta na svojom území

Švajčiarska vláda v pondelok s okamžitou platnosťou zmrazila všetky aktíva zosadeného venezuelského prezidentaNicolása Madura a jeho spolupracovníkov, ktoré sa nachádzajú vo Švajčiarsku.
Vláda prijala rozhodnutie o zmrazení majetku po tom, čo bol Maduro pri americkej operácii v Caracase zadržaný a prevezený do New Yorku, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami.
Kabinet označil aktuálnu situáciu za „nestabilnú“ a zdôraznil, že cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby „žiadne nezákonne nadobudnuté prostriedky nemohli byť v súčasnej situácii prevedené mimo Švajčiarska“.
Zmrazenie majetku nadobúda účinnosť okamžite a bude platiť štyri roky, „pokiaľ nebude rozhodnuté inak“. Vláda vo vyhlásení ďalej uviedla, „že ak budúce súdne konania preukážu, že tieto prostriedky boli nadobudnuté nezákonne, Švajčiarsko sa bude usilovať zabezpečiť, aby boli použité v prospech venezuelského ľudu“.
Uvedené preventívne opatrenie sa podľa švajčiarskeho vládneho kabinetu netýka žiadnych členov súčasnej venezuelskej vlády.