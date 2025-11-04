Zomrela významná americká herečka držiteľka Zlatého glóbusu a trojnásobná nominantka na Oscara

Do hereckého neba vo veku 89 rokov odišla významná americká herečka Diane Laddová, držiteľka Zlatého glóbusu a trojnásobná nominantka na Oscara. Úmrtie herečky v pondelok potvrdila jej dcéra, oscarová herečka Laura Dernová, ktorá príčinu smrti nezverejnila.
„Moja úžasná hrdinka a moja milovaná mama dnes ráno zomrela v mojom prítomnosti vo svojom dome v Ojai v Kalifornii,“ napísala Dernová vo vyhlásení pre časopis The Hollywood Reporter.
Laddová účinkovala v desiatkach televíznych a divadelných projektov. Prelom v jej kariére nastal v roku 1974, keď sa presadila vo filme Martina Scorseseho Alice tu už nebýva. Za vedľajšiu úlohu výstrednej čašníčky bola prvýkrát nominovaná na Oscara. Ďalšie nominácie získala za film Davida Lyncha Divoké srdce z roku 1990 a o rok neskôr za film Marthy Coolidgeovej Popínavá ruža. Medzi ďalšie známe filmy, v ktorých Diane Laddová hrala, patria Čínska štvrť a Inland Empire. V Inland Empire zahrala po boku svojej dcéry.