Zomrela herečka Claudia Cardinale, ikona európskeho filmu 60. rokov

Claudia Cardinale, legendárna herečka 60. rokov, ktorá očarila divákov po celom svete svojím zvodným pohľadom a chrapľavým hlasom, zomrela v utorok vo veku 87 rokov. Jej agent uviedol, že zomrela v Nemours pri Paríži v prítomnosti svojich detí a dodal, že dátum a miesto pohrebu zatiaľ neboli stanovené.
„Zanecháva nám dedičstvo slobodnej a inšpirovanej ženy, ako ženy i umelkyne,“ uviedol Laurent Savry. Taliansky minister kultúry Alessandro Giuli ju označil za „jednu z najväčších talianskych herečiek všetkých čias“ a vyzdvihol jej „taliansky pôvab“.
Zomrela módna ikona. Giorgio Armani odišiel na večnosť vo veku 91 rokov
Cardinale sa narodila 15. apríla 1938 v La Goulette pri Tunise talianskym rodičom. Jej život sa zmenil už ako 16-ročnej, keď vyhrala súťaž krásy a dostala sa na filmový festival v Benátkach, kde ju objavili filmoví tvorcovia. Napriek pôvodným plánom stať sa učiteľkou sa nakoniec rozhodla pre herectvo, hoci spočiatku nechcela byť pred kamerou.
Jej kariéra sa však nezačala ľahko – ako tínedžerka bola znásilnená filmovým producentom a tajne porodila syna, ktorého musela predstierať ako svojho mladšieho brata, aby ochránila svoju kariéru.
Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X
Claudia Cardinale sa stala múzou režisérov ako Luchino Visconti a Federico Fellini, s ktorými natočila ikonické filmy ako „Gepard“ a „8 1/2“. Kritici ju označovali za zosobnenie povojnového európskeho šarmu. V Hollywoode hrala po boku hviezd ako Burt Lancaster, Alain Delon či Henry Fonda a preslávila sa aj vo filmoch ako „Ružový panter“.
Napriek sláve odmietala plastické operácie a herectvu sa venovala až do svojich 80 rokov. Bola tiež aktívnou obhajkyňou práv žien a v roku 2000 ju UNESCO vymenovalo za veľvyslankyňu dobrej vôle. „Mala som veľa šťastia. Táto práca mi dala mnoho životov a možnosť venovať svoju slávu mnohým dobrým veciam,“ povedala v jednom z rozhovorov.