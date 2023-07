Zomrel Randy Meisner, zakladajúci člen Eagles a najmilší muž v hudobnom biznise

Vo veku 77 rokov zomrel zakladajúci člen americkej rockovej formácie Eagles Randy Meisner. Vo štvrtok to oznámila kapela. Meisner podľa nich skonal v stredu v noci v Los Angeles v dôsledku komplikácií spojených s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

Basgitarista v posledných rokoch prežil množstvo trápení a v roku 2016 aj osobnú tragédiu, keď sa jeho manželka Lana Rae Meisner nešťastnou náhodou zastrelila.

Medzitým Meisnerovi diagnostikovali bipolárnu poruchu a mal vážne problémy s alkoholom. Podľa agentúry AP to vyplýva zo súdnych záznamov a vyjadrení počas pojednávania v roku 2015, na ktorom mu sudca nariadil stálu lekársku starostlivosť.

Meisner, ktorého bývalý kolega z kapely Don Felder označil za „najmilšieho muža v hudobnom biznise“, sa začiatkom 70. rokov pripojil k Donovi Henleymu, Glennovi Freyovi a Berniemu Leadonovi a vznikla tak typická losangeleská skupina a jedna z najpopulárnejších kapiel v histórii.

„Randy bol neoddeliteľnou súčasťou Eagles a mal zásadný podiel na počiatočnom úspechu skupiny,“ vyjadrili sa Eagles vo vyhlásení. „Jeho hlasový rozsah bol ohromujúci, čo je zrejmé z jeho charakteristickej balady Take It to the Limit,“ skonštatovali s tým, že plány na pohreb ešte nie sú uzavreté.

Eagles

… vznikli v roku 1971 v Los Angeles. O rok vydali prvý, eponymný album, po ktorom nasledovali nahrávky Desperado (1973), On the Border (1974), One of These Nights (1975), Hotel California (1976) a The Long Run (1979). V roku 1980 sa kapela rozpadla, no v roku 1994 sa muzikanti vrátili na scénu a neskôr vydali album Long Road Out of Eden (2007).

Medzi ich známe single patria napríklad aj Hotel California, Best of My Love, One of These Nights, Lyin‘ Eyes, New Kid in Town či Heartache Tonight.