Zomrela speváčka Sinéad O’Connor, známa najmä pre jej hit Nothing Compares 2 U

Zomrela írska speváčka Sinéad O’Connor. Umelkyňa známa najmä pre jej hit Nothing Compares 2 U sa dožila 56 rokov. Informuje o tom portál denníka The Irish Times.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor

… zaujala verejnosť už počas 80. rokov minulého storočia, a to vďaka debutovému albumu The Lion And The Cobra (1987).

Celosvetovú slávu jej však priniesla v roku 1990 spomenutá pieseň Nothing Compares 2 U. Hit bol súčasťou jej druhej štúdiovky I Do Not Want What I Haven’t Got (1990), na ktorú postupne nadviazala nahrávkami Am I Not Your Girl? (1992), Universal Mother (1994), Faith And Courage (2000), Sean-Nós Nua (2002), Throw Down Your Arms (2005), Theology (2007), How About I Be Me (And You Be You)? (2012) a I’m Not Bossy, I’m The Boss (2014).

Speváčka zanechala po sebe tri deti. Jej syn Shane zomrel vlani vo veku 17 rokov.