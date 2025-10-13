Zomrel Pavol Múdry, bývalý generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA

V polovici 90. rokov inicioval založenie tlačovej agentúry SITA, ktorá začala fungovať v júni 1997.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pavol Múdry
Pavol Múdry bol jedným zo zakladateľov Slovenskej tlačovej agentúry SITA. Foto: Archívne, SITA/Nina Bednáriková
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Dopoludnia skonal vo veku 75 rokov Pavol Múdry, niekdajší generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA. Rodine a blízkym vyjadruje agentúra SITA úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Inicioval založenie tlačovej agentúry SITA.

Pavol Múdry vyštudoval angličtinu a telovýchovu na Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 1992 bol asistentom na Vysokej škole ekonomickej.

Začínal v oblasti PR, pracoval tiež ako učiteľ, pôsobil v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, kde viedol anglickú redakciu, neskôr bol členom vedenia agentúry. Pôsobil aj ako novinár na voľnej nohe, bol korešpondentom rakúskej tlačovej agentúry APA.

V polovici 90. rokov inicioval založenie tlačovej agentúry SITA, ktorá začala fungovať v júni 1997. Pôsobil v nej ako generálny riaditeľ a neskôr ako poradca nového vedenia.

Významne sa angažoval v neziskových projektoch

Pomáhal formovať moderné nástroje distribúcie spravodajských služieb, pôsobil ako mediátor medzi klientmi a médiami, a významne sa angažoval v neziskových projektoch na podporu novinárskej integrity a slobody slova.

Venoval sa tiež konzultačnej činnosti v oblasti masmédií a mediálnej komunikácie a založil slovenský výbor IPI (International Press Institut), stavovskú organizáciu mediálnych predstaviteľov.

Bol členom Medzinárodnej správnej rady IPI – International Press Institute, ktorý je najväčšou svetovou organizáciou na ochranu slobody slova a médií.

Viac k osobe: Pavol Múdry
Firmy a inštitúcie: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Okruhy tém: Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk