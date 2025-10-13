Zomrel Pavol Múdry, bývalý generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA

Dopoludnia skonal vo veku 75 rokov Pavol Múdry, niekdajší generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA. Rodine a blízkym vyjadruje agentúra SITA úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.
Inicioval založenie tlačovej agentúry SITA.
Pavol Múdry vyštudoval angličtinu a telovýchovu na Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 1992 bol asistentom na Vysokej škole ekonomickej.
Začínal v oblasti PR, pracoval tiež ako učiteľ, pôsobil v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, kde viedol anglickú redakciu, neskôr bol členom vedenia agentúry. Pôsobil aj ako novinár na voľnej nohe, bol korešpondentom rakúskej tlačovej agentúry APA.
V polovici 90. rokov inicioval založenie tlačovej agentúry SITA, ktorá začala fungovať v júni 1997. Pôsobil v nej ako generálny riaditeľ a neskôr ako poradca nového vedenia.
Významne sa angažoval v neziskových projektoch
Pomáhal formovať moderné nástroje distribúcie spravodajských služieb, pôsobil ako mediátor medzi klientmi a médiami, a významne sa angažoval v neziskových projektoch na podporu novinárskej integrity a slobody slova.
Venoval sa tiež konzultačnej činnosti v oblasti masmédií a mediálnej komunikácie a založil slovenský výbor IPI (International Press Institut), stavovskú organizáciu mediálnych predstaviteľov.
Bol členom Medzinárodnej správnej rady IPI – International Press Institute, ktorý je najväčšou svetovou organizáciou na ochranu slobody slova a médií.