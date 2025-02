Zomrel najstarší človek, ktorý prežil holokaust - FOTO

Vo veku 113 rokov zomrela v americkom New Yorku Rose Gironeová, najstaršia známa osoba, ktorej sa podarilo prežiť holokaust v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Referuje o tom web spravodajskej televízie CNN.

Gironeová sa narodila v roku 1912 ako Rosa Raubfogelová v južnom Poľsku, ktoré bolo vtedy súčasťou Ruskej ríše. V ranom veku sa presťahovala do Nemecka, kde sa vydala za Žida Juliusa Mannheima. Jej manžela zatkli a odviezli do koncentračného tábora Buchenwald, keď bola Rose v deviatom mesiaci tehotenstva, uvádza CNN.

Dcére dala meno Recha, jediné meno na zozname židovských mien pre bábätká, ktoré zaviedla Hitlerova strana, a ktoré sa Rose páčilo.

