Zomrel len 24-ročný profesionálny futbalista, počas tréningu ho zradilo srdce

Vo veku 24 rokov zomrel na zástavu srdca kolumbijský profesionálny futbalista Denis Beltran. Ako informovala TV Joj na svoje stránke Noviny.sk, v piatok skolaboval počas tréningu vo svojom bolívijskom tíme Real Santa Cruz.

Podľa spoluhráčov mu prišlo nevoľno a krátko na to spadol na zem. Kluboví lekári sa ho snažili oživiť a rýchlo zavolali záchranku.

„Trénoval ako obvykle a potom náhle skolaboval. Pokúšali sa ho resuscitovať, ale zomrel, keď ho premiestňovali na kliniku,“ ozrejmil riaditeľ klubu Adolfo Soria Galvarro.

Bletran začal svoju kariéru v kolumbijskom tíme Atletico Nacional a do bolívijského klubu prišiel vlani z paraguajského tímu Rubio Nu. Počas tejto sezóny strelili jeden gól v 21 ligových zápasoch.strelil v tejto sezóne jeden gól v 21 ligových zápasoch.

Very sad news today.

Guillermo Denis Beltrán died in Real Santa Cruz training, after fainting. Despite resuscitation attempts, they couldn’t save his life. https://t.co/NEuDiZwK5s

