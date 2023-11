Zomrel bývalý český minister zahraničia Karel Schwarzenberg, posledné dni života bol v kritickom stave

Vo veku 85 rokov zomrel bývalý český minister zahraničia Karel Schwarzenberg. Na sociálnej sieti X to potvrdil jeho kolega a niekdajší minister financií Miroslav Kalousek, informuje spravodajský portál TN.cz.

„Bol to jeden z najdôležitejších a najláskavejších ľudí v mojom živote. Nech odpočíva v pokoji, Česká republika by mu mala byť navždy vďačná za všetko, čo pre ňu nezištne vykonal,“ vyjadril sa Kalousek, s ktorým spoluzakladal stranu TOP 09.

Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal.

— Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) November 12, 2023