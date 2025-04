Zničená sanitka z vojny na Ukrajine je vystavená v Bratislave, „Oksanu“ zasiahol ruský dron - VIDEO, FOTO

V Bratislave pred Starou tržnicou je vystavená zničená sanitka z vojny na Ukrajine. Ako na sociálnej sieti Facebook informuje Iniciatíva Mier Ukrajine, sanitka „Oksana“ bola darom pre ukrajinskú armádu zo zbierky Sanitky pre Ukrajiny.

Sanitku na Ukrajinu zo Slovensku v novembri 2024 odviezli ženy, ktoré ju odovzdali v Iziume ukrajinským vojačkám, ale krátko po tom, sa stala terčom útoku ruského dronu, pri ktorom zahynuli ľudia.



Bratislavský primátor Matúš Vallo priblížil, že Nadácia otvorenej spoločnosti sa sanitku rozhodla priviezť späť na Slovensko ako memento vojny a symbol našej solidarity s Ukrajinou. Pred Starou tržnicou bude vystavená do 5. mája.



„O čo menej dnes vo vznikajúcich spojenectvách a aktivitách na pomoc Ukrajine vidíme predstaviteľov našej vlády, o to viac sa musíme prejaviť my – samosprávy, občianska spoločnosť, občania, ktorí nepovažujeme súcit za politický názor a empatiu za slabosť demokracie. To najsmutnejšie, čo by sa po našej pasivite mohlo stať je, že celé generácie našich susedov budú svojim deťom hovoriť, že my sme boli tí, ktorí nepomohli a postavili sa na stranu agresora, keď im išlo o život,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.



Vallo je podľa vlastných slov rád za každú pomoc, ktorá na Ukrajinu zo Slovenska odchádza a aj táto rozstrieľaná sanitka ukazuje, že naša pomoc nemôže byť iba jednorazový akt, ale musí to byť trvalé nastavenie našej mysle, že pomáhame tomu, kto sa bráni a nepýtame sa, čo za to. „Táto sanitka slúžila len pár týždňov a vieme, že potrebujú ďalšie. Verím, že sa aj vďaka ďalším zbierkam našich občanov na Ukrajinu dostanú. Lebo je to v našich silách aj možnostiach,“ doplnil.