Zneužili kuriérov. Litva obvinila 15 osôb z terorizmu v súvislosti s ruským bombovým sprisahaním

Obvinení poslali výbušniny v balíčkoch do Nemecka, Poľska a Británie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Yellow DHL delivery van on the road
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Litva v stredu oznámila, že obvinila 15 osôb z teroristických činov v súvislosti s minuloročným ruským sprisahaním na odpálenie balíčkov v Nemecku, Poľsku a Británii.

Podľa prokuratúry podozriví využili kuriérske spoločnosti DHL a DPD na zaslanie štyroch balíčkov s výbušninami ukrytými v kozmetických obaloch z litovskej metropoly Vilnius do rôznych európskych krajín.

Výbušniny spôsobili tri explózie – na letisku v nemeckom Lipsku, v nákladnom aute v Poľsku a v sklade v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo štvrté zariadenie zlyhalo, uviedla litovská prokuratúra, ktorá dodala, že ide o medzinárodné vyšetrovanie.

Obvinení sú občanmi Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Ukrajiny, pričom nie je jasné, koľkí z nich sú v súčasnosti vo väzbe.

Litovská prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že tieto zločiny „boli organizované a koordinované občanmi Ruskej federácie, ktorí sú prepojení s vojenskými spravodajskými službami Ruskej federácie“.

