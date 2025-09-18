Zneužili kuriérov. Litva obvinila 15 osôb z terorizmu v súvislosti s ruským bombovým sprisahaním

Litva v stredu oznámila, že obvinila 15 osôb z teroristických činov v súvislosti s minuloročným ruským sprisahaním na odpálenie balíčkov v Nemecku, Poľsku a Británii.
Podľa prokuratúry podozriví využili kuriérske spoločnosti DHL a DPD na zaslanie štyroch balíčkov s výbušninami ukrytými v kozmetických obaloch z litovskej metropoly Vilnius do rôznych európskych krajín.
Výbušniny spôsobili tri explózie – na letisku v nemeckom Lipsku, v nákladnom aute v Poľsku a v sklade v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo štvrté zariadenie zlyhalo, uviedla litovská prokuratúra, ktorá dodala, že ide o medzinárodné vyšetrovanie.
Obvinení sú občanmi Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Ukrajiny, pričom nie je jasné, koľkí z nich sú v súčasnosti vo väzbe.
Litovská prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že tieto zločiny „boli organizované a koordinované občanmi Ruskej federácie, ktorí sú prepojení s vojenskými spravodajskými službami Ruskej federácie“.