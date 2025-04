Schumacher bol myšlienkami na VC Bahrajnu. Podpísal sa na prilbu, ktorá pôjde na charitatívnu dražbu - FOTO

Veľká cena Bahrajnu Formuly 1 nebola len o pretekoch. Pred hlavným podujatím sa konala exhibičná jazda s charitatívnou tematikou, ktorej sa sčasti zúčastnil aj Michael Schumacher. Informoval o tom web sport.cz.

Sedemnásobný majster sveta, ktorý sa na verejnosti neobjavil od decembra 2013, keď pri nehode na lyžiach utrpel vážne poškodenie mozgu, sa s pomocou svojej manželky Corinny podpísal iniciálkami na prilbu 87-ročného Jackieho Stewarta.

Škót, ktorý bol hviezdou „kráľovnej motošportu“ v 60. a 70. rokoch minulého storočia, sa viezol vo vozidle z roku 1973, v ktorom oslavoval svoj tretí a posledný titul majstra sveta.

Na hlave mal prilbu podpísanú všetkými 20 žijúcimi majstrami sveta. Jeden z nich si však cenil najviac zo všetkých.

„Je úžasné, že Michael dokázal podpísať prilbu. Pomáhala mu pri tom jeho manželka. To pomohlo skompletizovať súbor šampiónov, ktorí sú stále medzi nami,“ povedal Stewart.

❤️ MICHAEL SCHUMACHER SIGNS HELMET TO BE AUCTIONED FOR JACKIE STEWART’S CHARITY

With help from Corinna, Schumacher signed a helmet with the initials ‘MS’ for an upcoming charity auction. The helmet also features signatures from all other living F1 World Champions.

📰Daily Mail pic.twitter.com/nh6QbWjikr

