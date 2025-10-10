Sainz sa sťažuje, že televízne kamery viac ukazujú celebrity a priateľky pretekárov ako manévre na trati. Formula 1 reagovala

Formula 1 sa pod vedením Liberty Media snaží držať krok s dobou, čo sa nedalo povedať o ére Bernieho Ecclestona, ktorý otvorene a hlúpo zavrhol myšlienku prilákania mladej generácie.
Americká spoločnosť a jej činy počas jednotlivých pretekov niekoľkokrát vyvolali búrlivé diskusie. A to najmä pre časté ukazovanie celebrít či priateliek pilotov.
Pilot tímu Williams Carlos Sainz sa sťažoval, že počas Veľkej Ceny Singapuru mal viacero predbiehacích manévrov a kamery to nezachytili, keďže vždy ukazovali na niečo mimo trate.
Malajzia vylučuje návrat Formuly 1. Prečo sa tak rozhodla?
„Minulý víkend neukázali ani jeden zo štyroch či piatich mojich predbiehacích manévrov v závere pretekov. Neukázali ani Fernanda Alosansa a jeho naháňanie Lewisa Hamiltona. Ušlo im toho veľmi veľa,“ povedal Sainz podľa webu f1online.sk.
„Všetko ostatné je v poriadku, ale nestraťte zo zreteľa to najdôležitejšie. Podľa mňa to s ukazovaním celebrít a priateliek trochu preháňajú. Niekedy je v padoku toľko VIP hostí, že sa tam nedá ani pohnúť. Presúvame sa tam na bicykloch alebo kolobežkách, pretože inak sa jednoducho nedá dostať z miesta na miesto,“ dodal 31-ročný Španiel.
Zažiť futbal nestačí. Dnes ide o celý príbeh, hovorí Matej Očenáš z FutbalTour (V športovom SITE)
Na tieto vyjadrenia, ale aj na celú situáciu, sa rozhodla reagovať aj samotná „kráľovná motošportu“ prostredníctvom vyhlásenia.
„Našou prioritou je vždy ponúknuť fanúšikom čo najlepšie zábery z pretekov a nikdy neskompromitovať kľúčový aspekt – pretekanie na trati. Náš tím odvádza skvelú prácu pri zvládaní veľmi zložitej situácie, keď sa na rôznych miestach trate pohybuje množstvo monopostov.
Zároveň ponúkame skvelý kontext v podobe záberov na tribúny, významných hostí a miest, kde sa konajú preteky. Neustále sa snažíme dosiahnuť dokonalosť a zlepšovať náš produkt pre fanúšikov,“ uviedla Formula 1 cez svojho hovorcu.