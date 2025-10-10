Sainz sa sťažuje, že televízne kamery viac ukazujú celebrity a priateľky pretekárov ako manévre na trati. Formula 1 reagovala

Formula 1 sa pod vedením Liberty Media snaží držať krok s dobou. No darí sa jej to?
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Carlos Sainz
Španielsky jazdec Williamsu Carlos Sainz. Foto: SITA/
Svet Motošport Motošport z lokality Svet

Formula 1 sa pod vedením Liberty Media snaží držať krok s dobou, čo sa nedalo povedať o ére Bernieho Ecclestona, ktorý otvorene a hlúpo zavrhol myšlienku prilákania mladej generácie.

Americká spoločnosť a jej činy počas jednotlivých pretekov niekoľkokrát vyvolali búrlivé diskusie. A to najmä pre časté ukazovanie celebrít či priateliek pilotov. 

Pilot tímu Williams Carlos Sainz sa sťažoval, že počas Veľkej Ceny Singapuru mal viacero predbiehacích manévrov a kamery to nezachytili, keďže vždy ukazovali na niečo mimo trate.

Minulý víkend neukázali ani jeden zo štyroch či piatich mojich predbiehacích manévrov v závere pretekov. Neukázali ani Fernanda Alosansa a jeho naháňanie Lewisa Hamiltona. Ušlo im toho veľmi veľa,“ povedal Sainz podľa webu f1online.sk.

„Všetko ostatné je v poriadku, ale nestraťte zo zreteľa to najdôležitejšie. Podľa mňa to s ukazovaním celebrít a priateliek trochu preháňajú. Niekedy je v padoku toľko VIP hostí, že sa tam nedá ani pohnúť. Presúvame sa tam na bicykloch alebo kolobežkách, pretože inak sa jednoducho nedá dostať z miesta na miesto,“ dodal 31-ročný Španiel.

Na tieto vyjadrenia, ale aj na celú situáciu, sa rozhodla reagovať aj samotná „kráľovná motošportu“ prostredníctvom vyhlásenia.

Našou prioritou je vždy ponúknuť fanúšikom čo najlepšie zábery z pretekov a nikdy neskompromitovať kľúčový aspekt – pretekanie na trati. Náš tím odvádza skvelú prácu pri zvládaní veľmi zložitej situácie, keď sa na rôznych miestach trate pohybuje množstvo monopostov.

Zároveň ponúkame skvelý kontext v podobe záberov na tribúny, významných hostí a miest, kde sa konajú preteky. Neustále sa snažíme dosiahnuť dokonalosť a zlepšovať náš produkt pre fanúšikov,“ uviedla Formula 1 cez svojho hovorcu.

Viac k osobe: Carlos SainzFernando AlonsoLewis Hamilton
Okruhy tém: Formula 1 Kritika Televízne vysielanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk