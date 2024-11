Známa je basketbalová nominácia na duel so Španielskom. Naglič: Ak by sa nám podarilo prekvapenie, zapíšeme sa do histórie (video+foto)

Tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov Aramis Naglič už vybral dvanástku hráčov, ktorá zasiahne do domáceho stretnutie proti výberu favorizovaného Španielska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Stretnutie sa uskutoční v piatok 22. novembra o 18.00 h na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. O tri dni neskôr je na programe odveta u súpera.

Do záverečnej nominácie na uvedené stretnutie sa napokon nedostali Róbert Rožánek a Milan Szabó.

„Chceme nastúpiť skromne, s oboma nohami na zemi, ale odvážne. Ak by sa nám podarilo prekvapenie, zapíšeme sa do histórie. Španielsko je veľmi náročný súper, mení obrany, hrá veľmi dobre v útoku,“ uviedol kouč Naglič podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Rekordná návšteva

Úradujúcich majstrov Európy bude v Bratislave sledovať historická päťciferná návšteva. Doterajší basketbalový rekord na Slovensku v ére samostatnosti je viac ako 8-tisíc priaznivcov na košickom súboji Euroligy žien z decembra 2013 medzi Good Angels Košice a francúzskym Bourges.

„Je to jeden z najväčších zápasov mojej kariéry, v reprezentačnom drese to bude mať ešte špeciálnejší náboj. Sme v dobrej nálade a verím, že podáme dobrý výkon. Hrať budeme na zimnom štadióne, veľmi sa na to teším a dúfam, že si to spoločne s našimi fanúšikmi užijeme,“ poznamenal krídelník Timotej Malovec.

Vysoká škola basketbalu

Rozohrávač Šimon Krajčovič, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Nemecku, prezradil, že celý tím už dlho čaká na tento zápas.

„Verím, že príde veľa ľudí a spoločne si to užijeme. Bude to niečo iné, my sme sa už posunuli. Od Španielov je už len málo tímov, ktoré by boli na vyššej úrovni. Pre nás to bude vysoká škola basketbalu, preto som rád, že sa zápas posunul do hokejovej arény,“ povedal podľa oficiálneho webu najvyššej slovenskej súťaže basketbalistov (SBL).

Obmena kádra

Španieli síce do Bratislavy pricestovali s omladeným kádrom, ale ich sila je napriek tomu veľké.

„Síce nebudú hráči z Euroligy, ale majú svoju kvalitu. Sú tam napríklad zástupcovia z Málagy, lídra španielskej ligy, ale hrajú spolu už mnoho rokov a majú skvelého trénera. Obmenili niekoľko hráčov, v každom športe prichádza k výmene generácií, no naposledy boli majstrami Európy. Dá sa očakávať skvelý zápas,“ myslí si pivot Vladimír Brodziansky zo španielskej Murcie.

Rozhodne úvod

Obaja piatkoví súperi majú po dvoch dueloch rovnakú bilanciu – dve prehry.

„Španieli budú pod miernym tlakom, ale majú veľké skúsenosti. Myslím si, že to bude hlavne o začiatku zápasu. Pokiaľ sa udržíme v rytme a podarí sa nám dať nejaké strely, tak to môže byť zaujímavé. Budeme hrať najlepšie, ako vieme,“ dodal Brodziansky.