Slafkovský je nadšený, že si opäť zahrá na olympiáde. Tuší, že to bude ťažší turnaj než v Pekingu - FOTO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský už stále častejšie myslí na zimné olympijské hry, no dovtedy, kým sa do Talianska dostane, tak sa chce plne koncentrovať na svoje výkony a výsledky klubu.
Jeho Montrealu Canadiens patrí vo Východnej konferencii 6. miesto so štvorbodovým náskokom pred deviatou Floridou Panthers.
Košičan nazbieral v 52 zápasoch 41 bodov za 19 gólov a 22 asistencií. Ak jeho forma bude pokračovať a časom možno ešte aj vygraduje, pôjde o jeho najlepší ročník v NHL.
Slafkovský prekonal hranicu 40 bodov v sezóne a 60 gólov v kariére v NHL - VIDEO
Iný turnaj
„Som nadšený z účasti, najmä preto, že tentoraz tam budú najlepší hráči sveta. Nemôžem sa dočkať, ako to všetko skončí,“ povedal pre web journaldemontreal.com.
V Pekingu 2022 vybojovali slovenskí hokejisti premiérovú bronzovú medailu na ZOH v samostatnej histórii, teraz budú v pozícii obhajcov cenného kovu.
Lenže tentoraz budú stáť aj proti hráčom z profiligy, naposledy v Číne svetové hviezdy nehrali. Slafkovský vtedy skóroval sedemkrát a stal sa najlepším strelcom turnaja.
Slováci sa v skupine stretnú s domácim Talianskom a severskými favoritmi z Fínska a Švédska. Čo na to hovorí nádejný útočník z Košíc?
„Dúfam, že budeme bojovať. Urobíme všetko pre to, aby sme hrali náš najlepší hokej. Dáme do toho všetko. Ak každý z hráčov odvedie svoju prácu a prinesie nám to konkrétne výsledky, bude to skvelé!“ uvedomuje si Slafkovský.
Dalibor Dvorský skóroval v zápase aj v nájazdoch, ale St. Louis bralo len bod - VIDEO
Kým pred štyrmi rokmi zažiaril ako tínedžer, teraz bude v tíme jedným z lídrov a očakávať sa od neho budú plnohodnotné výkony.
Aktuálne má pred sebou ešte päť duelov v NHL pred pauzou pre olympijské hry. „Mojím cieľom je, aby sme boli v dobrej pozícii v tabuľke, keď príde prestávka,“ dodal pre uvedenú webstránku.