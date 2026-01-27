Slafkovský je nadšený, že si opäť zahrá na olympiáde. Tuší, že to bude ťažší turnaj než v Pekingu - FOTO

V Pekingu 2022 vybojovali slovenskí hokejisti premiérovú bronzovú medailu na ZOH v samostatnej histórii, teraz budú v pozícii obhajcov cenného kovu.
Canadiens Hurricanes Hockey
Juraj Slafkovský (20) z Montrealu Canadiens prekonáva Joela Nystroma (64) z Caroliny Hurricanes a strelou ponad brankára Caroliny Hurricanes Brandona Bussia (32) skóruje v tretej tretine hokejového zápasu NHL v Raleigh v Severnej Karolíne vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: SITA/AP
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský už stále častejšie myslí na zimné olympijské hry, no dovtedy, kým sa do Talianska dostane, tak sa chce plne koncentrovať na svoje výkony a výsledky klubu.

Jeho Montrealu Canadiens patrí vo Východnej konferencii 6. miesto so štvorbodovým náskokom pred deviatou Floridou Panthers.

Košičan nazbieral v 52 zápasoch 41 bodov za 19 gólov a 22 asistencií. Ak jeho forma bude pokračovať a časom možno ešte aj vygraduje, pôjde o jeho najlepší ročník v NHL.

Iný turnaj

„Som nadšený z účasti, najmä preto, že tentoraz tam budú najlepší hráči sveta. Nemôžem sa dočkať, ako to všetko skončí,“ povedal pre web journaldemontreal.com.

V Pekingu 2022 vybojovali slovenskí hokejisti premiérovú bronzovú medailu na ZOH v samostatnej histórii, teraz budú v pozícii obhajcov cenného kovu.

Lenže tentoraz budú stáť aj proti hráčom z profiligy, naposledy v Číne svetové hviezdy nehrali. Slafkovský vtedy skóroval sedemkrát a stal sa najlepším strelcom turnaja.

HOKEJ NHL: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres
Juraj Slafkovský má zo siedmich zápasov novej sezóny NHL na konte tri góly. Foto: SITA/AP

Slováci sa v skupine stretnú s domácim Talianskom a severskými favoritmi z Fínska a Švédska. Čo na to hovorí nádejný útočník z Košíc?

„Dúfam, že budeme bojovať. Urobíme všetko pre to, aby sme hrali náš najlepší hokej. Dáme do toho všetko. Ak každý z hráčov odvedie svoju prácu a prinesie nám to konkrétne výsledky, bude to skvelé!“ uvedomuje si Slafkovský.

Kým pred štyrmi rokmi zažiaril ako tínedžer, teraz bude v tíme jedným z lídrov a očakávať sa od neho budú plnohodnotné výkony.

Aktuálne má pred sebou ešte päť duelov v NHL pred pauzou pre olympijské hry. „Mojím cieľom je, aby sme boli v dobrej pozícii v tabuľke, keď príde prestávka,“ dodal pre uvedenú webstránku.

