Zlodeji storočia padli: Polícia chytila podozrivých z legendárnej lúpeže v Louvri

Lúpežníci použili nákladné auto s plošinou a rezacie náradie, aby sa dostali do galérie na prvom poschodí múzea a utiekli s ôsmimi cennými šperkmi.
France Louvre
Ľudia čakajú v rade na vstup do múzea Louvre vo štvrtok 30. októbra 2025 v Paríži. Foto: SITA/AP
Francúzska polícia v stredu zadržala ďalších päť osôb, vrátane hlavného podozrivého, v súvislosti s lúpežou v Louvri, ku ktorej došlo 19. októbra. Informovala o tom v utorok parížska prokurátorka Laure Beccuauová.

Hlavný podozrivý bol podľa prokurátorky v hľadáčiku polície a jeho DNA sa našla na mieste činu, čo naznačuje, že bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorá lúpež vykonala. Zatiaľ však neboli nájdené ukradnuté šperky v hodnote približne 102 miliónov dolárov.

Ďalší zadržaní sú podľa Beccuauovej osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o priebehu udalostí. Dve osoby zadržané v sobotu boli v stredu obvinené z krádeže a trestného sprisahania po tom, čo čiastočne priznali vinu, a boli umiestnené do väzby.

Lúpežníci použili nákladné auto s plošinou a rezacie náradie, aby sa dostali do galérie na prvom poschodí múzea a utiekli s ôsmimi cennými šperkmi, medzi ktorými sú náhrdelník zo smaragdov a diamantov, ktorý Napoleon I. Bonaparte daroval svojej manželke cisárovnej Márii Lujze, a diadém cisárovnej Eugénie – manželky Napoleona III.

