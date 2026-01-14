Zlodeji šperkov s majákmi. Izraelská polícia zatkla mužov vydávajúcich sa za vojakov

Podľa polície prišli vozidlom pripomínajúcim auto bezpečnostných síl, vybaveným majákmi, a mali na sebe uniformy podobné izraelskej armáde, ochranné vesty, prilby a niesli strelné zbrane.
Izraelské bezpečnostné sily v utorok zadržali troch mužov, ktorí sa pri prepade klenotníctva na okupovanom Západnom brehu Jordánu vydávali za vojakov. Informovali o tom v spoločnom vyhlásení izraelská polícia a armáda.

Polícia uviedla, že trojicu zadržali „pri úteku z miesta ozbrojenej lúpeže“ v meste Daharija na juhu územia. Podľa vyhlásenia prišli do palestínskeho mesta vozidlom pripomínajúcim auto bezpečnostných síl, vybaveným majákmi, a mali na sebe uniformy podobné izraelskej armáde, ochranné vesty, prilby a niesli strelné zbrane.

„Vydávajúc sa za vojakov vtrhli do zlatníctva, ukradli veľké množstvo zlata, vyhrážali sa civilistom a poškodili časť obchodu,“ povedal pre AFP starosta Daharije Akram Abú Alan.

Zadržanie bolo výsledkom spoločnej operácie polície, pohraničnej polície a armády. Polícia uviedla, že podozriví sú Beduíni z južného Izraela, zatiaľ čo armáda v samostatnom vyhlásení označila trojicu za „Palestínčana a dvoch izraelských civilistov“.

