Drzá lúpež v Louvri. Počet obvinených stúpol na osem

Francúzske úrady v utorok zadržali ďalších štyroch ľudí podozrivých v súvislosti s októbrovou krádežou klenotov z parížskeho Louvru. Informovala o tom parížska prokuratúra.
„Ide o dvoch mužov vo veku 38 a 39 rokov a dve ženy vo veku 31 a 40 rokov, všetci pochádzajú z oblasti Paríža,“ uviedla najvyššia parížska prokurátorka. Už skôr boli obvinení štyria ďalší podozriví.
Zlodeji storočia padli: Polícia chytila podozrivých z legendárnej lúpeže v Louvri
Krádež sa odohrala 19. októbra, keď štvorčlenná skupina v priebehu siedmich minút ukradla šperky v hodnote približne 88 miliónov eur a z miesta činu ušla na skútroch.
Medzi už skôr obvinenými sú traja muži a jedna žena. Ako informovala prokuratúra, DNA jedného páru – muža a ženy, ktorí spolu vychovávajú deti – sa našla v zdvíhacom zariadení použitom pri lúpeži. Muž má za sebou 11 predchádzajúcich odsúdení, väčšinou za krádeže. Ďalší dvaja muži zadržaní skôr boli polícii tiež známi pre podobnú trestnú činnosť.
Podozriví z krádeže šperkov v Louvri predstúpili pred parížsky súd
Zlodeji pri úteku stratili diamantmi a smaragdmi zdobenú korunu cisárovnej Eugénie, manželky Napoleona III., no odniesli si osem ďalších šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý daroval Napoleon I. svojej druhej manželke cisárovnej Márii Lujze.
Lup zatiaľ stále nenašli.