Získal zlatú medailu, no stratil svadobný prsteň. Stalo sa to aj jeho manželke, takže si odpustili - VIDEO

Caio Bonfirm si všimol, že počas pretekov sa mu zošmykol z prsta, no keďže bojoval o svetový titul, nebol čas zastavovať sa a hľadať ho.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Prsten
Foto: ilustračné, Thinkstock
Svet Atletika Atletika z lokality Svet

Počas nedávno skončených majstrovstiev sveta v atletike Slovákov najviac zaujala bronzová medailistka z behu na 400 metrov prekážok Emma Zapletalová.

Šampionát však priniesol viacero zaujímavých príbehov. Jeden z nich napísal brazílsky chodec Caio Bonfirm. Triumfoval na trati dlhej 20 kilometrov, striebro získal na 35 km.

Počas prvého spomínaného podujatia však stratil svadobný prsteň niekde na treťom kilometri trate. Neskôr sa začal hľadať, no neúspešne.

Najprv neúspešná misia

„Myslel som si, že ak vyhrám zlatú medailu, moja žena sa na mňa nebude hnevať,“ vtipkoval Bonfirm. Mal však pravdu – žiadna prudká reakcia od milovanej polovičky neprišla.

Všimol si, že počas pretekov sa mu zošmykol z prsta, no keďže bojoval o svetový titul, nebol čas zastavovať sa a hľadať ho. Po podujatí upozornil organizátorov, ktorí sa spolu s ním pustili do neúspešnej pátracej akcie.

Zrejme to bolo aj tým, že väčšina trate chôdze sa nachádzala v uliciach Tokia, nie na štadióne. To však nebolo všetko.

Šťastný koniec

Bonfim stratil prsteň 20. septembra a na druhý deň mal odísť z Japonska, keďže sa končili MS. Pred odchodom z hotela sa však dozvedel, že niekto našiel prsteň pozdĺž trate.

Keď mu poslali fotografiu, Brazílčan potvrdil, že je jeho. Prsteň sa mu doručil len dve hodiny predtým, ako odišiel na letisko. Keď si ho navliekol, okamžite prsteň pobozkal.

Jeho manželka, s ktorou majú tri deti, to brala s humorom: „Jasné, odpustila som mu. On mi totiž tiež odpustil. V roku 2020 sme boli na pláži, išla som do mora a prúd mi prstienok odniesol. Je tak fér, aby som mu tiež odpustila, zvlášť, keď vezie zlato.“

Nie je jediný

Prstienky, ktoré si pred deviatimi rokmi dali, pritom mali špeciálny príbeh. Bonfimovi rodičia si ich počas svojho viac ako 30-ročného manželstva každých desať rokov obnovovali.

Tie staršie potom dali synovi, ktorý nechal vyrobiť dva nové na svoju svadbu, keď ich roztavil.

Nie je však jediný, komu sa to stalo. Taliansky výškar Gianmarco Tamberi ho takisto stratil pri slávnostnom otvorení minuloročných olympijských hier v Paríži, keď spadol do Seiny. Ten sa už však nájsť nepodarilo.

Viac k osobe: Emma Zapletalová
Okruhy tém: atletické majstrovstvá sveta Manželka Nalez Strata zásnubné prstene Zlatá medaila
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk