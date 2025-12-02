Murray sa vyjadril k trénovaniu Djokoviča. Priznal sklamanie z výsledkov, ktoré spolu dosiahli - FOTO

Bývalý britský tenisový velikán Andy Murray vyjadril sklamanie z výsledkov Srba Novaka Djokoviča počas krátkeho pôsobenia na poste jeho trénera. Aktuálne 38-ročný Škót k realizačnému tímu 24-násobného grandslamového šampióna pripojil v novembri 2024 len tri mesiace po ukončení vlastnej hráčskej kariéry na OH v Paríži.
Djokovič vysvetlil, prečo sa rozhodol prijať Murrayho do svojho trénerského tímu (video+foto)
„Som rád, že som túto príležitosť prijal. Bola to úžasná skúsenosť, aj keď krátka, dal som do toho všetko. Bol som sklamaný, že výsledky neboli také, aké by som si želal, ale bolo to dobré rozhodnutie, pretože som sa veľa naučil a vytvoril som dobré vzťahy s tímom,“ povedal Murray v rozhovore pre The Tennis Podcast.
Djokovič to na Australian Open 2025 dotiahol do semifinále dvojhry mužov, z ktorého však odstúpil pre zranenie. Následne zaznamenal niekoľko prehier na turnajoch v Katare, Indian Wells a Miami.
Murray ocenil Djokovičovu výkonnosť pred zranením a priznal, že obdobie po zranení bolo náročné pre všetkých. Murray, ktorý má štyri deti so svojou manželkou Kim, si užíva „športový dôchodok“.
„Bolo to pre mňa neisté, nevedel som, ako si vyplním dni, ale viem, že som urobil správne rozhodnutie. Milujem byť otcom a byť doma s deťmi je úžasné,“ dodal.