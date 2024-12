Žilinskí krajskí poslanci schválili rozpočet pre budúci rok, na prioritné investície si kraj vezme úver 30 miliónov eur

Žilinský samosprávny kraj bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 261 miliónov eur. Rozpočet schválili krajskí poslanci.

Schválili aj prijatie úveru v celkovej výške 30 miliónov eur od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie prioritných investičných zámerov kraja v rôznych oblastiach, ako je zdravotníctvo, školstvo, doprava a sociálne služby v najbližších troch rokoch.

Najviac investícií zhltne doprava

Najväčší podiel z bežných výdavkov, ktoré župa rozpočtuje v objeme 235 miliónov eur, pôjde do oblasti vzdelávania (99,5 milióna eur), do dopravy (55,1 milióna eur) a do oblasti sociálnych služieb (takmer 47 miliónov eur).

Na investičné projekty v roku 2025 župa rozpočtuje takmer 21 miliónov eur. Najväčší balík prostriedkov je určený pre oblasť dopravy, celkovo vo výške 10,6 milióna eur.

„Aj v roku 2025 sa zapojíme do viacerých projektov financovaných z eurofondov, z ktorých plánujeme financovať rekonštrukciu mostných objektov, modernizovať a rekonštruovať cesty vo vlastníctve kraja, ako i pokračovať v realizácii ďalších úsekov základnej kostry cyklodopravných trás Žilinského kraja – Vážskej cyklodopravnej trasy. Rozpočtovaná výška výdavkov na projekty z eurofondov je 6,1 milióna eur,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

V roku 2025 bude Žilinský samosprávny kraj a jeho kultúrne organizácie investovať do viac ako desiatky projektov z eurofondov v oblasti kultúry, a to v objeme prevyšujúcom 6 miliónov eur. Najvýznamnejšími aj finančne najnáročnejšími budú projekty Liptovského múzea (rekonštrukcia hradu Likava), Kysuckého múzea (skanzen Vychylovka) aj Oravského múzea.

Na dotácie dajú takmer štyristotisíc

Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti župy je v kapitálovom rozpočte vyčlenených 1,9 milióna eur, pre zariadenia sociálnych služieb 576 330 eur.

Žilinský samosprávny kraj bude aj v roku 2025 poskytovať dotácie zo svojho dotačného programu, na regionálne dotácie bude mať 399 tisíc eur. Každý poslanec tak podľa Evy Lacovej z oddelenia komunikácie Žilinského samosprávneho kraja bude môcť na budúci rok prerozdeliť v rámci výzvy 7000 eur.

Schváleným pozmeňovacím návrhom dôjde aj k zmene maximálnej výšky dotácie na jednu žiadosť na čiastku 15 tisíc eur. Minimálna výška dotácie 900 eur ostáva bez zmeny. Oprávnené subjekty sa o dotácie budú môcť uchádzať vo februári 2025.