Žilinka odkázal Ficovi, že nad zákonnosť nekladie nič, odmieta osočovanie zo strany vlády

Pripomenul Žilinkovu tlačovú besedu, kde hovoril o katastrofálnom stave Slovenska v boji proti korupcii.
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Generálny prokurátorMaroš Žilinka v reakcii na výroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré zazneli v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, vyslovil poľutovanie nad neprístojnými, vecne a odborne nepodloženými osobnými útokmi a osočeniami zo strany predsedu vlády SR. „Nikdy pre mňa nebude vyššej hodnoty, ako je zákonnosť a jej ochrana!,“ deklaroval Žilinka na sociálnej sieti.

Premiér v relácii okrem iného povedal, že u predstaviteľov vládnej koalície stratil generálny prokurátor akúkoľvek dôveru. Pripomenul Žilinkovu tlačovú besedu, kde hovoril o katastrofálnom stave Slovenska v boji proti korupcii. Fico upozornil, že vystúpenie Žilinku vníma aj v kontexte tlačovej konferencie bratislavského krajského prokurátora Restislava Remetu, ktorá prišla deň na to.

Na tlačovej besede krajský prokurátor oznámil, ktorý oznámil ukončenie trestných stíhaní v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine bez obvinení. Premiér je toho názoru, že išlo o dohodu. Podľa predsedu vlády všetko smeruje k tomu, aby nasledujúce parlamentné voľby dopadli v prospech opozície.

„Pointa je v tom, že ak je dnes niekto trestne stíhaný a potom právoplatne odsúdený, tak je vyradený z politického súboja. To bol hlavný dôvod, prečo prokuratúra zamietla všetky veci, ktoré sa týkajú darovania vojenskej techniky na Ukrajinu. Vytvárajú predpoklady na to, aby mohla po parlamentných voľbách vzniknúť koalícia, v ktorej bude Progresívne Slovensko a Demokrati,“ tvrdil Fico.

Vrátil sa i ku kritike stavu boja proti korupcii zo strany generálneho prokurátora, podľa neho Žilinka kritizoval sám seba, keďže trestné stíhania má na starosti prokuratúra. „Blížia sa parlamentné voľby, tak sa Žilinka rozhodol vstúpiť do ringu,“ povedal tiež Fico.

