Uhrík vyzval Žilinku na zrušenie rozhodnutia prokurátora Remetu v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine

Hnutie Republika vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zrušil rozhodnutie bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý zastavil trestné stíhanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Podľa hnutia toto rozhodnutie nezohľadňuje zásadné body a výsledky vyšetrovania. Dôvodom je podľa predsedu hnutia a europoslanca Milana Uhríka to, že má prokurátor Remeta väzby na bývalé OĽaNO, do ktorého patril v minulosti aj exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).
Tlačovky Žilinku a Remetu tesne po sebe neboli náhodou, Fico za nimi vidí podporu opozície
„Je pre nás rovnako nepochopiteľné, prečo exminister Naď nebol dávno zadržaný a vyšetrovaný orgánmi činnými v trestnom konaní presne tak, ako sa to dialo za vlády, ktorej bol ministrom,“ vyhlásilo hnutie s tým, že sa dá predpokladať ovplyvňovanie svedkov a marenie vyšetrovania zo strany Naďa.
„Zastavenie trestného stíhania pri darovaní Migov je obrovská rana pre spravodlivosti na Slovensku,“ vyhlásil Uhrík, ktorý trestné stíhanie označil ako „divadielko pre ľudí„. „Tie argumenty prokurátora, že Migy boli nevyužívané, zastarané a bezcenné, sú nezmysel. Hneď po odovzdaní na Ukrajinu zrazu cenu mali a všetci sa chválili, ako Ukrajine pomáhajú v obrane,“ dodal Uhrík.