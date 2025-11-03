Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia

Žilinka nezasiahol v prospech policajtov NAKA a prokurátora.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, nevyhovel návrhu obvinených policajtov Jána Čurillu, Pavla Ďurku, expolicajta Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka, ktorým sa domáhali zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia z 30. júla 2024 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátorky generálnej prokuratúry o zamietnutí sťažností zo dňa 13. mája 2025. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

„Preskúmaním veci nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom,“ uviedla Drobová.

Prokurátor Michal Šúrek čelí spolu s policajnými vyšetrovateľmi Jánom Čurillom a Pavlom Ďurkom a bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Ľubomírom Daňkom obvineniu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva.

Dôvodom je, že viedli osobitný trestný spis, kde boli vypočúvaní svedkovia k ďalšej trestnej činnosti vyšetrovaných osôb v známych kauzách, ktorá nebola pokrytá prvotným vznesením obvinenia. Poškodenými v trestnej veci sú Norbert Bödör, Jozef Brhel a Tibor Gašpar.

