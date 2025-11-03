Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia

Generálny prokurátor Maroš Žilinka, v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, nevyhovel návrhu obvinených policajtov Jána Čurillu, Pavla Ďurku, expolicajta Ľubomíra Daňka a prokurátora Michala Šúreka, ktorým sa domáhali zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia z 30. júla 2024 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátorky generálnej prokuratúry o zamietnutí sťažností zo dňa 13. mája 2025. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.
„Preskúmaním veci nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom,“ uviedla Drobová.
Inšpekcia obvinila ďalšieho vyšetrovateľa zo skupiny čurillovcov, stojí za tým trestné oznámenie od advokáta Paru
Prokurátor Michal Šúrek čelí spolu s policajnými vyšetrovateľmi Jánom Čurillom a Pavlom Ďurkom a bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Ľubomírom Daňkom obvineniu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva.
V kauze Fatima sú vytýčené termíny pojednávania na Okresnom súde Žilina až do mája budúceho roku
Dôvodom je, že viedli osobitný trestný spis, kde boli vypočúvaní svedkovia k ďalšej trestnej činnosti vyšetrovaných osôb v známych kauzách, ktorá nebola pokrytá prvotným vznesením obvinenia. Poškodenými v trestnej veci sú Norbert Bödör, Jozef Brhel a Tibor Gašpar.