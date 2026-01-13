Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujal stanovisko k návrhu poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) na zmenu Trestného zákona, ktorá sa týka trestných činov extrémizmu. Ako uviedol v príspevku na sociálnej sieti, novela predpokladá závažné zmeny, no tie sú podľa neho navrhované bez akejkoľvek odbornej diskusie a analýzy.
„Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia,“ zdôraznil Žilinka a dodal, že pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. „Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt,“ uzavrel generálny prokurátor s tým, že navrhovanú legislatívu považuje za nezodpovednú a krátkozrakú.
SNS chce vypustiť viaceré paragrafy
Poslanci SNS navrhujú, aby sa vypustili z Trestného zákona viaceré paragrafy týkajúce sa trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu.
Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Rozlíšenie prejavov od násilných činov
Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.
Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.