Šeliga s Hegerom odovzdali Žilinkovi podanie, žiadajú zrušiť rozhodnutie prokurátora v kauzách ministra vnútra

Demokrati pripomenuli, že prokuratúra koncom minulého roka odmietla sťažnosti strany aj Nadácie Zastavme korupciu a kauzu uzavrela.
Demokrati odovzdali generálnemu prokurátoroviMarošovi Žilinkovi podanie. Žiadajú zrušiť rozhodnutie prokurátora v kauze luxusných ciest, ubytovania a možného prijatia nenáležitej výhody ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD).

Demokrati pripomenuli, že prokuratúra koncom minulého roka odmietla sťažnosti strany aj Nadácie Zastavme korupciu a kauzu uzavrela. Demokrati však upozorňujú, že polícia ani nevypočula kľúčových svedkov a nezabezpečila dôkazy. Podpredseda DemokratovJuraj Šeliga upozornil, že toto rozhodnutie urobilo čiaru za vážnymi podozreniami bez toho, aby sa zisťovalo, kto ministrovi platil luxusné cesty a ubytovanie.

Preverenie finančných tokov

„Polícia nevypočula jeho partnerku ani pána Šaštinského a predseda Hlasu nikdy nedokladoval, kto, ako a koľko za neho platil. Ponúkol rozporuplné výpovede a potom rozprávku o hotovosti 12 500 eur. Takto sa korupčné podozrenia nevyšetrujú,“ zdôraznil Šeliga.

Demokrati vo svojom podaní upozorňujú, že jestvuje dôvodné podozrenie, že Šutaj Eštok spáchal prečin prijatia nenáležitej výhody, ktorý sa podľa Trestného zákona považuje za trestný čin, pričom orgány činné v trestnom konaní prípad uzavreli bez preverenia jeho finančných tokov a majetkových pomerov. Podpredseda Demokratov Eduard Heger doplnil, že minister vnútra žije nad pomery a nedokáže vysvetliť svoj majetok.

Zodpovednosť je na generálnom prokurátorovi

„Zbierka hodiniek za tisíce eur, drahé obleky, luxusné cesty a pritom žiadne dôveryhodné vysvetlenie, z čoho to všetko financuje,“ povedal Heger. Veľmi závažnou je podľa Demokratov aj informácia, že letenky za 12 500 eur mal Šutaj Eštok zaplatiť v hotovosti.

„Máme veriť tomu, že minister vnútra cestoval do Saudskej Arábie s kufríkom hotovosti? Prečo si polícia nevyžiadala bankové výpisy a prečo neboli vypočutí ľudia, ktorí by to vedeli potvrdiť alebo vyvrátiť?“ dodal Šeliga. Zodpovednosť je podľa slov Demokratov na generálnom prokurátorovi.

„Žilinka má dnes na výber. Buď dá pečiatku na to, že jednoducho verí ministrovi vnútra, alebo zabezpečí, aby kauza luxusných ciest a možného korupčného správania bola znovu a tentoraz poctivo vyšetrená. Rovnaké pravidlá musia platiť pre všetkých, aj pre ministra vnútra,“ uzavrel Šeliga.

