Žilinka koná proti záujmom spravodlivosti, podľa Progresívneho Slovenska je to snaha o pomstu (video)

Za prípadné komplikácie v trestných konaniach, ktoré môže spôsobiť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry bude zodpovedný minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedala poslankyňa progresívneho Slovenska Zuzana Števulová, Susko by ako predkladateľ koaličnej novely Trestného zákona v prípade zastavenia stíhaní alebo výrazných prieťahov v medializovaných kauzách mal prijať osobnú zodpovednosť a odstúpiť. Števulovej kolegovi Branislavovi Vančovi sa zase nepáči, ako generálny prokurátor prerozdelil prokurátorov ÚŠP v rámci generálnej prokuratúry a tiež fakt, že o veci nekomunikuje.

Ficovi vraj ide o pomstu a beztrestnosť

„Maroš Žilinka ich posadil na v podstate úradnícke pozície,“ povedal Vančo s tým, že to svedčí o tom, že generálny prokurátor sa stal „nástrojom Ficovej pomsty“ a nekoná v prospech verejného záujmu. Ak Žilinka nevysvetlí, podľa akého kľúča rozhodoval o prerozdelení prokurátor, malo by mu podľa progresívcov hroziť disciplinárne stíhanie. Na to je však momentálne potrebných 90 hlasov poslancov, ktorými opozícia nedisponuje.

Predseda PS Michal Šimečka zdôraznil, že zrušenie ÚŠP je zatiaľ jediným výrazným úspechom vlády Roberta Fica a pomôže to len zopár ľuďom blízkym šéfovi Smeru-SD. „Ide im o pomstu, beztrestnosť, amnestiu,“ doplnil Šimečka.

Zaradenie prokurátorov ÚŠP

Generálna prokuratúra v stanovisku opätovne zdôraznila, že generálny prokurátor Maroš Žilinka zaradil všetkých prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry k 20. marcu do organizačných zložiek Generálnej prokuratúry SR tak, ako mu to ukladá zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, a tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie úloh prokuratúry SR.

„Generálny prokurátor rozhodol o zaradení prokurátorov ÚŠP do organizačných zložiek v prvý pracovný deň po nadobudnutí účinnosti zákonného ustanovenia upravujúceho túto kompetenciu generálneho prokurátora, čo bolo 15. marca 2024, pričom v deň nadobudnutia účinnosti ustanovenia bolo vzhľadom pre plynulú nadväznosť v prvom rade potrebné prioritne vyriešiť zaradenie asistentov prokurátorov, štátnych a iných zamestnancov, nakoľko tí od na rozdiel od prokurátorov museli bezodkladne uzatvoriť dohody o zmene štátno-zamestnaneckého pomeru podľa osobitných predpisov,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.

Zároveň doplnila, že komplexné informácie o implementácii zákonov súvisiacich so zrušením ÚŠP poskytne GP SR v najbližších dňoch.