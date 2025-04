Žilina prehrala aj druhé semifinále na domácom ľade, Nitra je krôčik od finále - VIDEO

Hokejisti majstrovskej Nitry sa priblížili k postupu do finále play-off slovenskej extraligy 2024/2025. V stredajšom štvrtom semifinále zvíťazili na žilinskom ľade 6:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 3:1. Postup do finále a zabezpečenie si minimálne strieborných medailí budú môcť spečatiť v piatkovom stretnutí pred vlastnými fanúšikmi.

Hostia z Nitry od úvodu ƒ„uchopili opraty“ do svojich rúk a na rozdiel od domácich „vlkov“ boli v koncovke omnoho efektívnejší. Po prvej tretine viedli o dva góly a po 40 minútach dokonca bolo skóre 5:0 pre Nitru.

Nitra chce ukončiť sériu pod Zoborom

„Myslím si, že zápas začal veľmi dobre. Mali sme ho pod kontrolou a odskočili sme na viac gólov. V záverečnej tretine bolo na našej strane veľa oslabení, Žilina sa s tým pokúsila spraviť niečo emočne. Ustáli sme to a toto víťazstvo si veľmi ceníme. Vieme, že ešte nie je koniec. Séria sa sťahuje do Nitry a spravíme maximum pre to, aby to tam skončilo,“ povedal podľa webu „vlkov“ tréner Nitry Andrej Kmeč.

Podľa jeho náprotivka Milan Bartoviča bola v zápase rozhodujúca efektivita na oboch stranách. „Krásna ukážka bol prvý gól, keď sme mali totálnu gólovú šancu, nedali sme a o päť sekúnd sme inkasovali. V druhej tretine to vyzeralo, že sa môžeme začať chytať, ale opäť sme dostali zbytočné góly. Ideme do Nitry nastavení na to, že odohráme výborný zápas.“

Žilina neskladá zbrane

Napriek nepriaznivému stavu 1:3 sa Žilinčania ešte nevzdávajú. „V tretej tretine sme si povedali, že si spravíme všetko pre to, aby sme sa naladili a spravili chuť do ďalšieho zápasu. Podarilo sa, vyhrali sme poslednú tretinu a ideme ďalej. Nič iné nám už neostáva, iba vyhrať každý ďalší zápas,“ skonštatoval útočník Žiliny Róbert Varga.