Žilina odohrala 1000. zápas v najvyššej súťaži, jubileum oslávila triumfom nad Trenčínom – FOTO, VIDEO

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom stretnutí najvyššej slovenskej súťaže 2024/2025 na ihrisku AS Trenčín 4:2. V dlho pomerne vyrovnanom dueli napokon „šošoni“ rozhodli o triumfe tromi zásahmi po zmene strán. Dvakrát skóroval reprezentant Dávid Ďuriš.

„Určite som spokojný, vyhrali sme vonku, a to sa počíta. Žiaľ, dvakrát sme si to skomplikovali inkasovanými gólmi po štandardkách, ale naďalej sme boli mentálne nastavení, že tu chceme zvíťaziť. Teší nás to o to viac, že sa nám to podarilo pri veľkom míľniku v dejinách klubu,“ povedal podľa webu MŠK tréner žilinského tímu Michal Ščasný.

Prednosť dostal brankár Badžgoň

Žilina si v Trenčíne pripísala na konto okrúhle jubileum, pretože to bol jej 1000. zápas v rámci samostatnej najvyššej slovenskej súťaže.

Prednosť v žilinskej bránke dostal Jakub Badžgoň a hoci dvakrát inkasoval, po stretnutí bol spokojný. „Som naozaj šťastný za víťaznú ligovú premiéru, dokonca práve v jubilejnom tisícom zápase. Určite je to výborná pozvánka na Slovan. Veľa gólov, tri body a celkom dobrý výkon. Tešíme sa opäť na podporu od divákov, ako tomu bolo aj dnes v Trenčíne,“ vyhlásil 19-ročný žilinský gólman.

Kouč Trenčína Ivan Galád videl napriek prehre pozitíva. „Každý klub prechádza rôznymi obdobiami. My máme za sebou dve prehry, ale v dnešnom zápase vidím aj pozitíva. Išli sme do rizika a chceli sme hrať veľmi aktívne smerom dopredu,“ poznamenal Galád.

Galád dúfal v otočenie zápasu

Bol, pochopiteľne, smutný z toho, že trenčianske mužstvo nezískalo ani bod.

„Keď sa nám podarilo vyrovnať na 2:2, predpokladal som, že budeme schopní otočiť zápas v náš prospech. Súper nás ‚vybrejkoval‘, strelil krásny gól na 2:3 a štvrtý presný zásah je výsledok situácie, v ktorej sme. Ako som povedal, vidím tam pozitíva. Nastúpili dnes mladí hráči, snažili sa v rámci svojich možností. Pre trénera nie je príjemné prehrať 2:4, no stále sme tu na to, aby sme klubu a hlavne hráčom ukázali víťaznú mentalitu, ktorou môžeme uspieť,“ skonštatoval.

Žilina sa víťazstvom dostala na 1. miesto v tabuľke, má na konte o dva body aj zápasy viac ako majstrovský Slovan Bratislava, ktorý v nedeľu odohrá zápas proti Banskej Bystrici. Trenčín je desiaty, pričom od poslednej Skalice ho delí bod.