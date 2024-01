Žiaden boj nie je prehratý, kým ho sami nevzdáme. Odkázal Kiska na protivládnom proteste v Poprade (video+foto)

Žiaden boj nie je prehratý, kým ho my sami nevzdáme. Aj s týmito slovami vo štvrtok vystúpil na občianskom proteste v Poprade bývalý prezident Andrej Kiska. Prítomných okrem iného vyzval povedať ‚nie‘ novele trestného zákona.

„Nebudeme ticho“

Kým pred týždňom sa v Poprade zišlo približne 400 protestujúcich, vo štvrtok ich bolo odhadom podľa organizátorov asi 900.

Námestím v centre mesta sa tak opäť ozývali pokriky ako „Nebudeme ticho“, „My sme tu doma“ či „Zastavme ich“. Na pódiu okrem Kisku vystúpil aj popradský hudobník, jedna z organizátoriek či študentka gymnázia.

Niekdajší prezident štvrtok na proteste v Poprade vyzval všetkých mladých ľudí, aby uvažovali ako Slovensko zmeniť, a aby z neho neodchádzali. Stredoškolákov, vysokoškolákov a pedagogických pracovníkov vyzval, aby sa zastali Mareka Janigu a všetkých študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

„Sloboda a demokracia musí byť na akademickej pôde. Zastaňme sa ich,“ poznamenal Kiska na margo študenta, ktorý sa stal ešte v decembri terčom útokov v statuse predsedu vlády Roberta Fica.

Kiska vyzval čestných novinárov

Bývalý prezident zároveň adresoval výzvu všetkým pracovníkom štátnej správy, štátnych úradov a čestným policajtom, prokurátorom, aby nemali strach a postavili sa „valcu arogancie a moci“. Pripomenul tiež slová pápeža Jána Pavla II. z čias ťažkého socializmu „nebojte sa, nemajte strach“.

„Prosím ich, aby nemali strach, ozvali sa a povedali, čo sa deje,“ poznamenal. S ďalšou výzvou sa obrátil aj na čestných novinárov, aby písali ďalej.

Počas podujatia bolo tiež niekoľkokrát skloňované meno vysokoškolského študenta Jána Palacha, ktorý sa na protest proti sovietskej invázii do Československa upálil na Václavskom námestí v Prahe pred 55 rokmi.

„Nesmieme byť apatickí, lebo na to nemáme nárok, musíme byť naďalej bdelí a aktívni. Musíme naďalej chodiť do ulíc a brániť demokraciu a spravodlivosť, aby sme sa jedného dňa tiež nezobudili do krajiny, ktorá bude zdecimovaná a plná apatie,“ povedala počas protestu jedna z jeho organizátoriek Sofia Trommlerová.

Pripomenula tiež Palachove slová, že človek musí bojovať proti tomu zlu, na ktoré práve stačí. „My na Ficovo zlo stačíme,“ poznamenala.

