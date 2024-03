Ženy v IT: V Konica Minolta sa im darí profesijne rozvíjať

Uplatniť sa vo svete IT v dynamickom odvetví IT nie je jednoduché. A to najmä vtedy, keď máte malé deti, alebo iné rodinné povinnosti. Konica Minolta je však pozitívnym príkladom toho, že sa to dá zvládnuť. Ženy firma podporuje v ich profesijnom raste a aj v dôsledku toho podiel žien v spoločnosti rastie.

Konica Minolta už dávno nerobí fotoaparáty. Dnes okrem produkčnej a industriálnej tlače sa venuje aj digitálnym technológiám s využitím umelej inteligencie. Počet žien v Konica Minolta pritom neustále rastie. „Za obdobie posledných 6 mesiacov sa počet žien v našej spoločnosti takmer zdvojnásobil. Na poskytovateľa IT služieb ide o dobrý výsledok,“ konštatuje Monika Gronská, HR Business Partner Konica Minolta Slovakia.

Monika Gronská, HR Business Partner Konica Minolta Slovakia. Foto: Konica Minolta

Ženský element neraz v čisto pánskej spoločnosti je pritom žiaduci. „Robím na pozícii obchodníčky. Aj keď možno na začiatku boli nejaké pochybnosti zo strany kolegov, dnes vedia, že práve naša intuícia a prednosti sú neraz na nezaplatenie,“ konštatuje Michaela Krigler, Sales Representative Konica Minolta Slovakia. Vladimíra Hajduková, Product Manager PP & Label Konica Minolta Business Solutions Czech dopĺňa: „Mužské prostredie veľmi nevnímam, až do toho momentu, keď vás na meetingu kolegovia pozdravia „Čaute chlapi“, to sa trochu zarazíte. Ale inak je to u nás v poriadku.“

Michaela Krigler, Sales Representative Konica Minolta Slovakia. Foto: Konica Minolta

Vladimíra Hajduková, Product Manager PP & Label Konica Minolta Business Solutions Czech. Foto: Konica Minolta

Pracovné podmienky šité na mieru

Filozofiou značky Konica Minolta je dať rovnocenné príležitosti každému. Dôležitá je chuť pracovať a podieľať sa na spoločných hodnotách firmy. „Mám doma malé deti. Pracovať hybridne dnes nie je problém. Keď potrebujem, skočím do kancelárie vyriešiť všetky dôležité veci. Bežnú pracovnú agendu dokážem vybaviť aj z domu,“ konštatuje Michaela Krigler, Sales Representative Konica Minolta Slovakia. Podobne sú na tom aj iné kolegyne. „Ako obchodníčka mám neustále telefonáty, alebo online videohovory. V kancelárii by sme sa navzájom rušili a tak som rada, že môžem pracovať z domu,“ Lucia Bukovčák, Inside Sales Representative Konica Minolta Slovakia. Pojem vhodné pracovné podmienky pritom neznamená iba možnosť pracovať z domu. „Našou snahou je vytvoriť také pracovné podmienky, aby každá žena, matka dokázala skĺbiť pracovný, ako aj súkromný život,“ konštatuje Monika Gronská.

Lucia Bukovčák, Inside Sales Representative Konica Minolta Slovakia. Foto: Konica Minolta

Konica Minolta

Poskytovateľ IT riešení.

Takmer 100 zamestnancov na Slovensku.

Firma so 150 ročnou tradíciou.

Sídlo v Tokiu, pôsobí vo viac ako 150 krajinách.

Celosvetovo zamestnáva viac ako 40 000 zamestnancov.

Podpora kariérneho rozvoja žien

Konica Minolta je globálna technologická spoločnosť so sídlom v Tokiu. Napriek tomu, že sú v Japonsku muži aj ženy všeobecne vysoko vzdelaní, realita je taká, že ženy stále čelia prekážkam, pokiaľ ide o ich rozvoj na vedúcich pozíciách spoločnosti. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Konica Minolta organizuje eventy, ktoré systematicky rozvíjajú ich potenciál a vodcovské schopnosti. V rámci nového interného programu s názvom Konica Minolta Women Mastermind zdieľajú skúsenejšie ženy z vedúcich manažérskych pozícií svoje poznatky so zamestnankyňami spoločnosti. „Vytvorením Mastermind skupiny a pomocou zdieľania príbehov úspešných žien chceme posilniť sebavedomie našich kolegýň a podnietiť ich ambície. Networkingové a zároveň edukatívne stretnutia majú slúžiť na rozvoj a motiváciu kolegýň, ale aj na vytvorenie firemnej kultúry, kde sa ženy navzájom podporujú, pomáhajú si a navzájom sa od seba učia,“ popisuje Lenka Vlasáková, vedúca HR v Česku a na Slovensku.

Súčasťou eventu Mastermind sú aj workshopy zamerané na najrôznejšie best practices, ktorými sa môžu ženy inšpirovať. Aj vďaka týmto aktivitám sa v Konica Minolta percento manažérskych pozícií zastávaných ženami každým rokom neustále zvyšuje.

Počet a percento manažérok v spoločnosti Konica Minolta, Inc. (k aprílu každého roka). Foto: Konica Minolta

Aj napriek dlhodobej mužskej prevahe v IT sektore sa situácia postupne mení. „Ženy získavajú významnú úlohu v technologickom svete. V Konica Minolta podporujeme ich úspech a chceme ich a aj ďalšie generácie motivovať k rozvoju ich potenciálu,“ hovorí vedúca HR Lenka Vlasáková.

Konica Minolta je otvorená talentom

Konica Minolta celosvetovo zamestnáva 40 000 zamestnancov. Byť celosvetovo úspešnou firmou by nešlo bez toho, aby sa zamestnanci necítili vo firme príjemne, mali možnosť sa angažovať a plniť svoje sny. „My v Konica Minolta sme otvorení všetkým talentom a dobrým nápadom. Stačí nás kontaktovať a môžete sa stať súčasťou nášho úspešného príbehu,“ uzatvára Monika Gronská, HR Business Partner Konica Minolta Slovakia.

