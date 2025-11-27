Žena v Austrálii zomrela po útoku žraloka býčieho, muža zachránil hrdinský okoloidúci

V austrálskom štáte Nový Južný Wales prišla o život žena, na ktorú počas plávania v mori zaútočil žralok býčí. Incident sa stal vo štvrtok ráno približne 250 kilometrov severne od Sydney. Muž, ktorý sa poznal s obeťou a plával spolu s ňou, utrpel vážne zranenia nohy a letecky ho transportovali do nemocnice, kde jeho stav stabilizovali.
Podľa záchrannej služby možno okoloidúci pomohol mužovi zachrániť život tým, že mu obviazal zranenú nohu improvizovaným škrtidlom. „Odvaha niektorých okoloidúcich je v tejto situácii úžasná. Vystaviť sa takémuto nebezpečenstvu je veľmi hrdinské,“ povedal šéf záchranárov Joshua Smyth. Útok nastal v oblasti, v ktorej takmer nie sú záchranárske služby.
Úrady tvrdia, že za útokom pravdepodobne stál žralok býčí, jeden z najnebezpečnejších druhov hlbokomorských predátorov. Môže dorásť až do dĺžky 2,3 metra a patrí medzi druhy žralokov, ktoré v Austrálii najčastejšie útočia na ľudí, spolu so žralokom modrým a žralokom tigrovaným.
Austrálske vody sú známe vysokým počtom žralokov. Vedci upozorňujú, že rastúca návštevnosť pláží a zvyšovanie teploty oceánov, ktoré ovplyvňujú migračné vzorce žralokov, môžu prispievať k nárastu útokov.
Napriek rizikám Austrálčania masovo navštevujú pobrežie. Prieskum z roku 2024 ukázal, že takmer dve tretiny populácie uskutočnili za rok 650 miliónov návštev pobrežia.