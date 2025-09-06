Veľký žralok na populárnej pláži smrteľne zranil 57-ročného surfera

Veľký žralok smrteľne zranil 57-ročného surfera na populárnej pláži v Sydney. Informovali o tom austrálska polícia a záchranári. Incident, ktorý je v tejto oblasti zriedkavý, vyvolal uzavretie viacerých pláží v severnej časti mesta. Muž, ktorý bol skúseným surferom, sa spolu s piatimi až šiestimi priateľmi venoval surfovaniu v Tichom oceáne pri plážach Long Reef a Dee Why.
Podľa policajného nadporučíka Johna Duncana muž pri útoku prišiel o niekoľko končatín a spolu so svojím surfom zmizol pod hladinou. Jeho telo bolo neskôr nájdené plávajúce vo vlnách. „Pár surferov ho videlo vo vode a dostal ho na breh,“ uviedol Duncan. „Bohužiaľ, v tom čase už pravdepodobne stratil veľa krvi a pokusy o oživenie boli neúspešné.“ Polícia potvrdila, že svedkovia videli v blízkosti útoku veľkého žraloka.
Odborníci vlády budú skúmať zvyšky surfboardu a telo muža, aby určili druh žraloka, ktorý útok spôsobil. Najčastejšími druhmi pri vážnych útokoch v Austrálii sú veľké biele žraloky, býčie a tigrovité žraloky.
Pláže medzi severnými predmestiami Manly a Narrabeen zostanú zatvorené najmenej 24 hodín, uviedla organizácia Surf Life Saving NSW. Jej generálny riaditeľ Steven Pearce vyzval verejnosť, aby sa vyhýbala vode a riadila sa pokynmi záchranárov.