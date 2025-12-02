Žena nútila maloletú osobu poskytovať sexuálne služby, hrozí jej až 20 rokov väzenia – FOTO

Obvinenej žene hrozí trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.
Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migráciiÚradu hraničnej a cudzineckej polície obvinil v rámci akcie „Fake taxi“ 34-ročnú ženu pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, dotyčná od mája do septembra 2024 opakovane zneužívala maloleté dievča.

Konkrétne jej privodila závislosť od omamných a psychotropných látok a následne ju využila na nútené poskytovanie sexuálnych služieb rôznym mužom za finančnú odmenu.

„Obvinená bola zadržaná v skorých ranných hodinách dňa 2. decembra v spolupráci so zásahovou jednotkou Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. V súčasnosti je umiestnená v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ podal návrh na jej vzatie do väzby,“ uviedla Vilhanová. Doplnila, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenej žene trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.

