Zemplínska Šírava sa o pár dní dočká výletnej lode Labe, preprava bude trvať dva dni

Výletná loď Labe by mala doraziť na Zemplínsku Šíravu v najbližších dňoch. Ako na sociálnej sieti informovala organizácia Košice Región Turizmus, operácia „Guľový blesk“ by sa mal začať v pondelok 19. augusta.

„Loď sa má nakladať v prístave v Ladmovciach jeden deň. Samotná preprava lode po súši bude trvať dva dni, podvozok bude mať 16 náprav a prevážať ju budú dva špeciálne kamióny,“ uvádza.

Z priloženého plagátu vyplýva, že loď by mala vyraziť z Ladmoviec v utorok 20. augusta, v ranných hodinách. Presúvať sa bude cez Cejkov, Zemplínske Jastrabie, Oborín, Bracovce, Ložín, Bánovce nad Ondavou, Trhovište a Pozdišovce.

Prvý deň cesty by mala zavŕšiť v Michalovciach. V stredu 21. augusta vyrazí z Michaloviec a približne okolo 10:30 by mala doraziť do rekreačnej oblasti Hôrka, kde bude zložená na vodu.