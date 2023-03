Zelenskyj varuje pred „otvorenou cestou“ cez východ Ukrajiny, ak Rusko dobyje Bachmut

Ruské jednotky budú mať „otvorenú cestu“ na dobytie kľúčových miest na východe Ukrajiny, ak sa zmocnia Bachmutu.

V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý obhajoval svoje rozhodnutie ponechať ukrajinské sily v obliehanom meste v Doneckej oblasti.

Taktický význam mesta

Zelenskyj tvrdí, že obrana Bachmutu má pre Ukrajinu „taktický“ význam. „Chápeme, že po Bachmute by mohli ísť ďalej – do Kramatorska, do Slavjanska. Po Bachmute by Rusi mali otvorenú cestu do iných miest na Ukrajine v doneckom smere. Preto tam naši chlapci stoja,“ dodal.

Týždne trvajúci útok žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorý v ostatných dňoch nabral na intenzite, vyhnal z mesta tisíce ľudí a zdecimoval jeho infraštruktúru. Ukrajinskí vojaci však vytrvalo bránia oblasť, čím zastavili postup Ruska.

Rusko potrebuje hoc aj malé víťazstvo

Zelenskyj vraví, že chápe, čo motivuje Rusov pri útokoch na Bachmut.

„Rusko potrebuje aspoň nejaké víťazstvo, aj malé, a to dokonca za cenu, že zničí všetko v Bachmute a zabije tam každého civilistu,“ poznamenal a dodal, že ak Rusko dokáže v Bachmute vztýčiť hoci len malú ruskú vlajku, pomôže to „zmobilizovať ich spoločnosť a vytvoriť ideu, že je to taká silná armáda“.