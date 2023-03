Zelenskyj a Zalužnyj mali rozdielne názory na situáciu v Bachmute, analytik priblížil aj pomer obetí medzi Ukrajincami a Rusmi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj mali údajne protichodné názory na to, ako by armáda mala riešiť situáciu v Bachmute. Pre nemecký denník Bild to povedali nemenované zdroje z ukrajinského politického vedenia.

Zotrvanie armády v meste

Bild uvádza, že Zalužnyj pred niekoľkými týždňami uvažoval o taktickom stiahnutí sa z Bachmutu pre obavy o blaho svojich jednotiek.

Ukrajinská vláda pre Bild povedala, že zotrvanie v Bachmute bolo správne rozhodnutie vzhľadom na vážne škody, ktoré spôsobilo personálu a vybaveniu ruskej armády.

„Prevažná väčšina vojakov v Bachmute nechápe, prečo sa mesto snažia udržať,“ povedal ukrajinský vojenský analytik Bildu pod podmienkou zachovania anonymity.

Ďalší ukrajinský vojenský analytik pre Bild povedal, že súčasný pomer obetí medzi Ukrajincami a Rusmi je 1:7, a preto ukrajinská armáda tlačila na udržanie Bachmutu.

Obranné operácie

Medzitým kancelária ukrajinského prezidenta v pondelok informovala, že medzi Zelenským, Zalužným a ďalšími predstaviteľmi sa uskutočnilo stretnutie o situácii v Bachmute.

Podľa tlačovej správy sa vyslovili za pokračovanie obranných operácií a posilnenie postavenia ukrajinskej armády v Bachmute.

Americký minister obrany Lloyd Austin počas pondelňajšej cesty do Jordánska novinárom povedal, že Bachmut má pre ukrajinskú armádu skôr „symbolickú“ ako „strategickú“ hodnotu a nemyslí si, že by prípadné dobytie mesta Rusmi malo vplyv na priebeh vojny.