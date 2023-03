Armáda identifikovala popraveného ukrajinského vojaka, ktorý na videu kričal „Sláva Ukrajine!“

Ukrajinská armáda zverejnila meno vojaka, ktorého zastrelili ruskí vojaci a priebeh popravy nakrútili na video. To sa počas pondelka rýchlo šírilo vo virtuálnom priestore. Ako referuje spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinské ozbrojené sily, zabitým vojakom je Tymofij Mykolajovyč Šadura.

Poprava vojaka

„Včera bolo na sociálnych sieťach a v médiách zverejnené video z popravy vojaka ukrajinských ozbrojených síl, ktorého popravili ruskí okupanti po tom, čo povedal ‚Sláva Ukrajine!‘,“ uviedla na Facebooku 30. brigáda ukrajinskej armády. Tá potvrdila, že podľa predbežných informácií je mŕtvym vojakom jej príslušník.

Šadura bol podľa príspevku nezvestný od 3. februára, stratil sa počas bojov o Bachmut. „Momentálne sa telo nášho vojaka nachádza na dočasne okupovanom území. Konečné potvrdenie jeho totožnosti bude po vrátení tela a vykonaní príslušných vyšetrení,“ píše sa ďalej v príspevku.

Video je „šokujúce“

Hovorca nemeckej vlády Christian Wagner v utorok počas pravidelnej vládnej tlačovej konferencie uviedol, že video je „šokujúce“. „Ak je to autentické, potom by to bol vojnový zločin. Podľa medzinárodného práva je poprava neozbrojených vojakov vojnovým zločinom,“ skonštatoval.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľúbil, že nájde tých, ktorí sú zodpovední za zabitie vojaka. „Okupanti brutálne zabili bojovníka, ktorý im odvážne povedal do tváre: ‚Sláva Ukrajine!‘ Chcem, aby sme všetci odpovedali na jeho slová jednotne: ‚Sláva hrdinom! Sláva hrdinom! Sláva Ukrajine!‘ Nájdeme vrahov,“ povedal Zelenskyj v nočnom príhovore k národu.