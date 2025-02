Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa má zúčastniť na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, na ktorej bude hlavnou témou vojna Ruska na Ukrajine a to, ako ju ukončiť. Uviedli to v pondelok organizátori konferencie.

Na stretnutí v Mníchove, ktoré sa uskutoční od piatka do nedele, sa zúčastnia vysokopostavení predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Delegáciu USA budú tvoriť viceprezident J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný splnomocnenec Trumpa pre rusko-ukrajinskú vojnu Keith Kellogg, uviedol na tlačovej konferencii v Berlíne šéf konferencie Christoph Heusgen.

Zelenskyj by mal prísť osobne, čo by mu mohlo poskytnúť príležitosť na rokovania so zástupcami kľúčových spojencov Kyjeva, konštatoval Heusgen. Pre vysokopostavených predstaviteľov Spojených štátov by konferencia mohla byť jednou z prvých príležitostí od Trumpovho návratu do Bieleho domu priamo rokovať s ukrajinskými predstaviteľmi.