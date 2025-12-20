USA musia vyvinúť väčší tlak na Rusko, aby ukončili vojnu na Ukrajine, myslí si Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty musia vyvinúť „trochu väčší tlak na Rusov“, aby ukončili vojnu na Ukrajine.
„Amerika musí jasne povedať, že ak nie diplomacia, tak plný tlak… Putin zatiaľ necíti taký tlak, aký by mal existovať,“ povedal Zelenskyj a zdôraznil potrebu zvýšenia dodávok zbraní na Ukrajinu a sankcií voči celej ruskej ekonomike.
Zelenskyj zároveň vyhlásil, že iba Spojené štáty sú schopné presvedčiť Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine. „Verím, že takáto sila existuje v Spojených štátoch a prezidentovi Trumpovi.“
Viera v Trumpa
„Zároveň verím, že by sme nemali hľadať alternatívy k Spojeným štátom. Všetky (prípadné) alternatívy sú otázne z hľadiska toho, či by niečo také dokázali,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve a zároveň vyjadril isté pochybnosti o pozitívnom výsledku plánovaných rozhovorov o mieri na Ukrajine medzi vyslancami Kyjeva, Moskvy a Washingtonu, ktoré sa majú konať v Miami.
Hoci to boli práve Spojené štáty, kto tento formát rozhovorov navrhol, Zelenskyj sa na ich margo vyjadril, že si nie je istý „či z toho môže vzísť niečo nové“.
Ideálny vyjednávač
Ukrajinský prezident perspektívu začínajúcich sa mierových rokovaní komentoval v čase, keď na Floridu pricestoval Putinov vyslanec pre rokovania o ukončení ukrajinského konfliktu Kirill Dmitriev.
Ten predtým na sociálnej sieti X zverejnil správu, v ktorej uviedol, že je na ceste do Miami, a spestril ju emotikonom holubice mieru a krátkym videom východu slnka presvitajúceho cez oblaky na pláži s palmami.
Päťdesiatročný Dmitrijev, ktorý sa narodil na Ukrajine, žil 11 rokov v Spojených štátoch, kde študoval na prestížnych univerzitách a vystriedal viacero manažérskych postov vo významných finančných inštitúciách.
Od februára tohto roku zastáva funkciu osobitného vyslanca ruského prezidenta pre zahraničné investície a hospodársku spoluprácu.