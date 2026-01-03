Zelenskyj pripravuje zmeny na ministerstve obrany, chce vymeniť Denysa Šmyhaľa

Nového šéfa má aj Zelenského prezidentská kancelária, stal sa ním bývalý šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že má v úmysle nahradiť ministra obrany Denysa Šmyhaľa tridsaťštyriročným Mychajlom Fedorovom, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu ministra pre digitalizáciu a transformáciu.
„Rozhodol som sa zmeniť štruktúru ukrajinského ministerstva obrany,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore zverejňovanom na sociálnych sieťach. „Pozíciu nového ukrajinského ministra obrany som ponúkol Mychajlovi Fedorovovi.“
Bez vysvetlenia
Fedorov, ktorý je ministrom pre digitalizáciu a transformáciu od roku 2019, je relatívny politický nováčik, ktorého podľa agentúry AFP málo pozná aj ukrajinská verejnosť. „Mychajlo sa výrazne angažuje v otázkach súvisiacich s dronmi a je veľmi efektívny v digitalizácii štátnych služieb a procesov,“ dodal Zelenskyj.
Zmeny aj v kancelárii
Ukrajinský líder bez toho, aby svoje rozhodnutie nahradiť Šmyhaľa bližšie vysvetlil, povedal, že súčasnému ministrovi navrhol, aby „viedol inú oblasť práce vlády, ktorá nie je o nič menej dôležitá pre našu stabilitu“. Zelenskyj vymenoval Šmyhaľa za ministra obrany len pred pol rokom, v júli 2025.
Okrem zmeny na ministerstve obrany Zelenskyj oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie doterajšieho šéfa vojenskej rozviedky Kyryla Budanova. Ten vo funkcii nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.